Секс по дружбі: психолог розповів, чим він закінчується після року інтимних зустрічей

Термін секс по дружбі став особливо популярним після виходу однойменного фільму з Джастіном Тімберлейком і Мілою Куніс. Він передбачає сексуальні стосунки між друзями. Тобто ніяких зобов'язань, перевірки смартфонів або ревнощів. Але потрібно бути відвертими: секс по дружбі не завжди закінчується дружбою.

Більше про це питання розповів психолог Джастін Лехміллер. Науковець з Державного університету Болл, що у штаті Індіана, мав можливість поспілкуватися зі 191 парою, котра віддає перевагу таким стосункам. Їхній середній вік – 30 років. Що ж цікавило нашого дослідника? Чим же завершиться їхній секс по дружбі, наприклад, через рік.

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Через рік Джастін Лехміллер уже міг поділитися цікавими результатами спостереження. Вони, будемо відвертими, здивують і тебе.

Стосунки залишаються вільними. Про це заявили 26% респондентів. Вони все ще продовжували зустрічатися та регулярно займатися сексом. Але ні про які стосунки й мови бути не може.

Стали коханцями. Цікаво, що 15% респондентів зізналися психологу, що з друзів по сексу перетворилися на справжнісіньких коханців. Тож з часом вони почали разом жити, ходити на побачення тощо. Але й у цьому випадку про стосунки ніхто прямо не говорив.



15% опитаних зізналися, що стали коханцями / Фото Unsplash

Дружбу зберегти, а інтимні стосунки – ні. Про це заявили ще 26% опитаних. Вони з часом зрозуміли, що з цим потрібно зав'язувати. Тож вони вирішили зберегти дружбу, але виключити будь-які сексуальні стосунки.

Дружба припинилася, як і секс. Не менш приголомшили ще 31% респондентів. Вони розповіли, що з часом перестали не лише займатися сексом, вони ще обмежили будь-яке спілкування. Тож можна сказати, що секс по дружбі для них закінчився не лише втратою постійного сексуального партнера, а й друга.

Як бачиш, секс по дружбі класний і романтичний хіба що в кіно. Насправді ж у тебе є всі шанси втратити не лише хорошу подругу, а й залишитися без сексу. Тож двічі, а то й тричі подумай перед тим, як пропонувати їй зайнятися з тобою сексом.

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