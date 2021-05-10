Додай своїм стосункам пікантності: у чому особливість секс-пози "Вертоліт"

Є певні секс-пози, які ти спробуєш один раз, щоб спробувати. "Вертоліт", безсумнівно, одна з таких позицій. Хоча, є й ті, хто регулярно віддається плотським втіхам саме у цій позі, отримуючи неабияке задоволення. Розповідаємо, у чому особливість цієї секс-позиції.

Відразу ж зауважимо, що у цієї позиції є 2 поширені версії. Ешлі Кобб, експертка з Lovehoney розповіла, що і до чого. Вона додала, що сама позиція не є надзвичайно популярною, але її однозначно варто спробувати, якщо є бажання урізноманітнити своє інтимне життя.

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Вертоліт, версія №1

Щоб прийняти це положення, твоя кохана повинна встати на коліна та лікті, піднявши сідниці догори. Твоя ж задача – поставити крісло поруч з коханою, а також стати в позицію відтискання. Уже складно? А тепер поклади ноги на крісло. Сам же ти повинен бути над своєю коханою. У цій позиції у вас обох є шанси відчути себе артистами з Cirque du Soleil.

"Починайте неймовірно повільно. Стабілізуй своє тіло, перш ніж входитимеш у свою партнерку", – наголошує Кобб.



Використай підвищення для заняття сексом у цій позиції / Фото Men's Health

І тут усе логічно, адже є всі шанси завалитися на бік. Самі ж погойдування повинні нагадувати тобі легкі відтискання від підлоги. Тож слід потурбуватися, щоб твої руки були сильними. В інакшому випадку ти не отримуватимеш задоволення, а думатимеш лише, як протриматися ще бодай одну хвилину.

Вертоліт, версія №2

З огляду на кут проникнення,Але у ній можна займатися і вагінальним, якщо твій член має видатну довжину.

Це більш керований варіант секс-позиції. І, швидше за все, популярніший. У цьому варіанті твоя партнерка лягає на живіт, але трішки підводиться на ліктях. Тобі ж потрібно лягти поверх неї головою до ніг коханої.

"Якщо подобається масаж ніг або цілувати пальці ніг коханої під час сексу, це безперечно ідеальний варіант для тебе", – каже експертка.

На жаль, у цій позиції є певний мінус:Тож для деяких чоловік заняття сексом у цій позі може бути болісним.



Для деяких чоловіків секс у цій позиції може бути дискомфортним / Фото Men's Health

"Поза вимагає, щоб чоловік був дуже гнучким і мав достатню довжину, щоб поза була приємною. Це вимагає великої кількості непотрібної роботи, коли є простіші позиції", – наголошує Кобб.

Хай там як, ми рекомендуємо бодай спробувати позицію "Вертоліт". Додай певної пікантності своєму сексуальному життю, а також відкрий щось новеньке не лише для себе, а й своєї коханої.

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