Ночі взимку будуть спекотнішими: 9 гарячих секс-позицій, які варто спробувати

Зима може стати справжнім розчаруванням. Мінімальна тривалість світлового дня, холод і похмура погода не дають мотивації виходити з дому. З іншого боку – можна більше часу проводити удвох.

Зима – це не обов'язково погані новини. Ви можете, наприклад, використати зиму як трамплін, щоб оживити своє інтимне життя і зайнятися справді хорошим сексом. Секс прискорює серцебиття, зігріває, ним можна легко займатися після заходу сонця – і він може забезпечити вас такими необхідними ендорфінами, коли неминуча зимова хандра накриє.

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До вашої уваги 9 секс-позицій, які однозначно варто спробувати цієї зими. Гайда насолоджуватися цим фантастично приємним заняттям!

1. Ножиці

Один партнер лежить на боці, а інший обхоплює його нижню ногу. Це просто, ефективно і чудово підходить для тертя клітора або для невеликих контрольованих поштовхів.



Спробуйте позицію Ножиці / Фото Ashley Britton/SheKnows

2. Краб

Партнер розташовує своє тіло внизу, а партнерка – зверху. Під правильним кутом це може бути чудовим способом стимуляції точки G, а також інтенсивним тренуванням рук і преса. Коли ви втомитеся, можна швидко перейти до місіонерської або інших позицій, де ноги партнерки – у повітрі.



Позиція Краб варта вашої уваги / Фото Ashley Britton/SheKnows

3. Підстрибування

Замініть стілець на м'яч для тренувань і насолоджуйтеся додатковою силою, яка виникає під час відскоку. У такій позиції партнерка матиме кращий контроль. Для більшої інтимності (і стабільності) варто обхопити руками партнерку.



Також спробуйте позицію Підстрибування / Фото Ashley Britton/SheKnows

4. Техніка коїтального вирівнювання

Ця позиція призначена для забезпечення стимуляції клітора під час проникнення пеніса в піхву. Почніть з місіонерської позиції, а потім ти опустися вниз так, щоб ваші груди були близько один до одного. Ти повинен нахилити таз донизу і всім тілом нахилитися до голови партнерки. У цій позиції основа пеніса партнера повинна стимулювати клітор партнерки.



Техніка коїтального вирівнювання теж варта уваги / Фото Ashley Britton/SheKnows

5. Присідання для обіймів

Партнер сидить злегка відкинувшись на спинку крісла з витягнутими ногами, а партнерка присідає над ним, піднімаючи стегна. Партнеру може бути корисно обхопити партнерку руками для стабільності. Ця позиція особливо затишна для холодних зимових ночей, оскільки ви весь час обіймаєтеся і притискаєтеся один до одного.



Спробуйте також цю позицію / Фото Ashley Britton/SheKnows

6. Doggy-Style на подушці

Будемо відвертими: іноді зима – це витік енергії. Як модифікація "собачки", ця позиція передбачає, що стегна партнерки підняті на подушці, а партнер здійснює поштовхи. Для додаткової насолоди партнерка може тримати ноги якомога ближче одна до одної.



"Собачку" можна прокачати / Фото Ashley Britton/SheKnows

7. Місіонерська позиція збоку

Змініть обстановку і поверніться в місіонерській позі на бік. Партнерка може обхопити ногами партнера, щоб полегшити поштовхи або просто зблизити їхні тіла ще більше. Ви будете досить близько, щоб тепло ваших тіл не дало вам застудитися.



Місіонерська позиція збоку підійде для зими / Фото Ashley Britton/SheKnows

8. Лінива позиція

Якщо ви застрягли вдома під час лінивого зимового дня, спробуйте цю позицію, що не вимагає великих зусиль від обох партнерів. Партнерка лежить на спині і закидає ноги на партнера, лежачи на боці. Це чудове відчуття, забезпечує широкий доступ для стимуляції клітора, і ви можете лежати весь час. Дивовижно.



Лінива позиція для лінивого сексу / Фото Ashley Britton/SheKnows

9. Анальна пастушка

Якщо ви хочете спробувати щось нове цієї зими, то ця позиція – саме для вас. Як і в "Ковбойці", партнер лежить, а партнерка повільно опускається. Це хороша позиція, якщо ви хочете змінити динаміку сили або займатися анальним сексом у власному темпі. Як і у випадку з усіма іншими видами анального сексу, переконайтеся, що ви використовуєте достатньо лубриканту.



Також можна спробувати Анальну пастушку / Фото Ashley Britton/SheKnows

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