Ночи зимой будут более жаркими: 9 горячих секс-позиций, которые стоит попробовать

Зима может стать настоящим разочарованием. Минимальная продолжительность светового дня, холод и пасмурная погода не дают мотивации выходить из дома. С другой стороны – можно больше времени проводить вдвоем.

Зима – это не обязательно плохие новости. Вы можете, например, использовать зиму в качестве трамплина, чтобы оживить свою интимную жизнь и заняться действительно хорошим сексом. Секс ускоряет сердцебиение, согревает, им можно легко заниматься после заката – и он может обеспечить вас такими необходимыми эндорфинами, когда неизбежная зимняя хандра накроет.

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Вашему вниманию 9 секс-позиций, которые однозначно стоит попробовать этой зимой. Айда наслаждаться этим фантастически приятным занятием!

1. Ножницы

Один партнер лежит на боку, а другой обхватывает его нижнюю ногу. Это просто, эффективно и отлично подходит для трения клитора или для небольших контролируемых толчков.



Попробуйте Ножницы / Фото Ashley Britton/SheKnows

2. Краб

Партнер располагает свое тело внизу, а партнерша – сверху. Под правильным углом это может быть отличным способом стимуляции точки G, а также интенсивной тренировкой рук и пресса. Когда вы устанете, можно быстро перейти к миссионерской или другим позициям, где ноги партнерши – в воздухе.



Позиция Краб достойна вашего внимания / Фото Ashley Britton/SheKnows

3. Подпрыгивание

Замените стул на тренировочный мяч и наслаждайтесь дополнительной силой, которая возникает во время отскока. В такой позиции у партнерки будет лучший контроль. Для большей интимности (и стабильности) следует обхватить руками партнершу.



Также попробуйте позицию Подпрыгивание / Фото Ashley Britton/SheKnows

4. Техника коитального выравнивания

Эта позиция предназначена для обеспечения стимуляции клитора при проникновении пениса во влагалище. Начните с миссионерской позиции, а потом ты опустишься вниз так, чтобы ваша грудь была близко друг к другу. Ты должен наклонить таз вниз и всем телом наклониться к голове партнерши. В этой позиции основа члена партнера должна стимулировать клитор партнерши.



Техника коитального выравнивания тоже стоит внимания / Фото Ashley Britton/SheKnows

5. Приседания для объятий

Партнер сидит слегка откинувшись на спинку кресла с вытянутыми ногами, а партнерша приседает над ним, приподнимая бедра. Партнеру может быть полезно обхватить партнершу руками для стабильности. Эта позиция особенно уютна для холодных зимних ночей, поскольку вы все время обнимаетесь и прижимаетесь друг к другу.



Попробуйте эту позицию / Фото Ashley Britton/SheKnows

6. Doggy-Style на подушке

Будем откровенны: иногда зима – это утечка энергии. Как модификация "собачки", эта позиция предполагает, что бедра партнерши приподняты на подушке, а партнер осуществляет толчки. Для дополнительного наслаждения партнерша может держать ноги как можно ближе друг к другу.



"Собачку" можно прокачать / Фото Ashley Britton/SheKnows

7. Миссионерская позиция на боку

Смените обстановку и вернитесь в миссионерскую позу на бок. Партнерша может обхватить ногами партнера, чтобы облегчить толчки или просто сблизить их тела еще больше. Вы будете достаточно близко, чтобы тепло ваших тел не дало вам простудиться.



Миссионерская позиция со стороны подойдет для зимы / Фото Ashley Britton/SheKnows

8. Ленивая позиция

Если вы застряли дома во время ленивого зимнего дня, попробуйте эту позицию, не требующую больших усилий от обоих партнеров. Партнерша лежит на спине и закидывает ноги на партнера, лежа на боку. Это отличное ощущение, обеспечивающее широкий доступ для стимуляции клитора, и вы можете лежать все время. Удивительно.



Ленивая позиция для ленивого секса / Фото Ashley Britton/SheKnows

9. Анальная пастушка

Если вы хотите попробовать что-то новое этой зимой, то эта позиция именно для вас. Как и в "Ковбойке", партнер лежит, а партнерша медленно опускается. Это хорошая позиция, если вы хотите сменить динамику силы или заниматься анальным сексом в собственном темпе. Как и в случае со всеми другими видами анального секса, убедитесь, что вы используете достаточное количество лубриканта.



Также можно попробовать Анальную пастушку / Фото Ashley Britton/SheKnows

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