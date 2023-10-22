Секс за графіком: чи може цей підхід позитивно вплинути на стосунки

Так історично склалося, що магія сексу у стосунках починає з часом вивітрюватися. І якщо вас неможливо було відірвати один від одного на початку, то потім усе зовсім навпаки.

Цей досвід настільки універсальний, що став своєрідним кліше: двоє людей, які не можуть відірватися одне від одного на початку стосунків, починають помічати, що їхнє сексуальне життя страждає, а лібідо, а також час і енергія, доступні для початку сексу, зменшуються.

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Цю тему висвітлила лікар і секс-педагог доктор Рена Малік у нещодавній розмові з доктором Келлі Касперсон, сертифікованим урологом і автором "сексуальної освіти для дорослих", яка пропонує дуже просте рішення: виділити у своєму календарі певний час для занять коханням.

Касперсон зазначає, що хоча це може здатися найменш сексуальним і спонтанним, найбільш нудним заняттям для старої пари, люди різного віку роблять це.

Коли ми були молодші, ми планували час для сексу, чи не так?Можливо, партнери не жили разом, і ми думали: "У п'ятницю буде побачення, можливо, буде секс",

– каже вона.

Тож у нас було таке очікування, і до того моменту ми не відчували жодного тиску. Отже, у тебе був один раз, якого ти з нетерпінням чекав, ти знав, що будеш присвячувати їй весь свій час, і це збуджувало, коли ти планував секс таким чином.

Касперсон додає, що таке ж збудження може бути і у пар, які перебувають у моногамних стосунках і живуть разом. Особливо, якщо вони також намагаються викроїти час одне для одного через інші потреби, такі як робота і турбота про дітей.



Секс за графіком допоможе тим, у кого на все не вистачає часу / Фото pressfoto

У нас є міф про те, що ми повинні мати його завжди і всюди, але це не так, чи не так? Ми завжди надто зайняті іншими справами. Але якщо ви повернетеся до планування і скажете: "Агов, у неділю, зробімо це о 14:00", то ви зрозумієте, що це мій захищений час для цього,

– зауважила експертка.

Структурований розпорядок дня має безліч переваг, коли йдеться про досягнення робочих цілей і турботу про здоров'я та фізичну форму. Касперсон вважає, що те ж саме можна сказати і про задоволення твоїх сексуальних потреб та потреб твоєї партнерки.

Це як фізичні вправи: ми могли б займатися спортом, коли захочемо, але ми цього не робимо. Тому, якщо ви складете розклад і скажете: "Мої тренування відбудуться саме в цей час", ви з набагато більшою ймовірністю зможете їх виконати і зосередитися на поставленому завданні,

– додала вона.

Малік додає, що ця тактика створення очікування та настрою може бути особливо привабливою для жінок.

Є така річ, коли люди очікують, що ми всі маємо спонтанне бажання, яке, можливо, в молодості у вас було, тому що гормони вирують, але тепер, у дорослому віці, воно не обов'язково є постійно, це вимагає певних зусиль,

– зауважила Малік.

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Ми розуміємо, що спонтанний секс завжди звучить цікавіше та привабливіше. Але реальність така: якщо це самий секс не запланувати, то його може не бути дуже і дуже довго. Чи це те, що ти хочеш у довготривалих стосунках?

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