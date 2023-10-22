Він зауважив, що з часом зрозумів, що певні звички та поведінка заважають його щастю у стосунках. І за допомогою кількох порад, а також самоаналізу, йому вдалося позбутися цих згубних дій. Завдяки цьому його шлюб процвітав, і врешті-решт йому вдалося стати щасливішим чоловіком.

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1. Він відпустив нереалістичні очікування

Однією з найважливіших змін, яку я здійснив, було те, що я відмовився від нереалістичних очікувань, які я мав щодо своєї дружини,

– каже він.

Раніше він очікував, що його дружина буде відповідати заздалегідь визначеному образу "ідеального" партнера. Він очікував, що вона готуватиме їжу, прибиратиме за ним, підтримуватиме його в сімейних питаннях тощо. Це призводило до розчарування та образи, коли вона не відповідала цим очікуванням.

Усвідомивши хибність такого підходу, він почав приймати свою дружину такою, якою вона є насправді, з її власними унікальними сильними і слабкими сторонами. Він навчився цінувати її зусилля і любити її беззастережно.



Пора позбутися нереалістичних очікувань / Фото pikisuperstar

2. Порівняння шлюбу

Постійне порівняння мого шлюбу з тим, що я сприймав як "ідеальні" стосунки, було ще однією моєю шкідливою звичкою. Незалежно від того, чи це були друзі, сім'я або зображення в романтичних комедіях і серіалах, ця звичка лише підживлювала непотрібну невпевненість і незадоволення,

– наголосив він.

Щоб подолати це, він зосередився на унікальності своїх власних стосунків. Він визнав, що кожен шлюб відрізняється від інших і має свій власний набір викликів і благословень.

3. Не дбати про кожного у парі

Заклопотаність роботою та обов'язками часто змушувала мене нехтувати турботою про нас обох. Я настільки поринав у турботу про інших, що забував піклуватися про нас обох,

– зауважив чоловік.

Усвідомивши важливість турботи про себе, він почав виділяти час для себе. Це охоплювало заняття, які подобалися обом. Спільне читання, випікання улюбленого червоного оксамитового торта або просто спільний відпочинок. Надаючи пріоритет щастю і здоров'ю, він побачив, що стосунки стали міцнішими.

4. Уникання відкритого спілкування

На початку нашого шлюбу я намагався уникати відкритого обговорення проблем чи непорозумінь, боячись сильного конфлікту чи дискомфорту. Однак стримування цих почуттів і неефективна комунікація лише створювали напругу в наших стосунках,

– каже він.

Усвідомивши важливість відкритого спілкування, він почав відкрито і чесно висловлювати свої думки, почуття і занепокоєння дружині. Ця зміна дозволила подружжю вирішити непорозуміння, зміцнити довіру і розвинути глибший зв'язок.

5. Тримати образу

Затаювання образ і обурення через минулі розбіжності було токсичною поведінкою, до якої я звик. Ці негативні почуття затримувалися і негативно впливали на наші стосунки, впливаючи на моє загальне щастя як чоловіка,

– зауважив він.

Навчитися прощати і відпускати було дуже важливо. Він почав розв'язувати проблеми, коли вони виникали, відкрито обговорювати їх і виговорювати, перш ніж вони переростали в надмірні роздуми. Ця зміна звільнила його від тягаря образ.



Варто не тримати образи після конфліктів / Фото freepik

6. Поставити робочі зобов'язання на перше місце

Надмірна зосередженість на кар'єрі була ще однією звичкою, яка заважала мені бути щасливим у шлюбі. Хоча забезпечення моєї сім'ї є важливим, нехтування якісним часом з нею через робочі зобов'язання створювало відчуття дистанції та незадоволеності. З часом я зрозумів, що ставити роботу на перше місце працювало до шлюбу, але з іншою людиною в моєму житті це було нездійсненно,

– додав він.

Усвідомлюючи важливість балансу між роботою та особистим життям, він доклав свідомих зусиль, щоб надати пріоритет сім'ї. Він почав встановлювати межі з роботою і присвячувати значущий час для того, щоб бути присутнім з дружиною.

7. Ігнорування маленьких добрих справ

У гонитві за великими жестами і великими досягненнями я часто не помічав значення маленьких, повсякденних моментів у нашому шлюбі. Ці маленькі жести любові, вдячності та доброти часто можуть бути тим клеєм, який скріплює стосунки,

– каже чоловік.

Усвідомивши цінність цих маленьких моментів, він почав святкувати їх. Проста записка "дякую" під час обіду або спонтанні обійми перед вечерею осявали їхні дні. Ця зміна перспективи зробила їхній шлюб більш повноцінним і збагатила їхнє щастя.

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Вчися на чужих помилках. Це дозволить тобі будувати щасливі стосунки, а також мати щасливий шлюб у перспективі.