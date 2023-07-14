Що таке сенсорне перевантаження і як дізнатися, чи воно тебе зачепило

14 липня 2023, 06:25
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Джерело:

GQ

Пригнічує кількість людей навколо, особливо хаотичні натовпи? Боляче відвідувати футбольний матч або концерт? Неприємно від міського шуму?

Погано почуваєшся в закритих приміщеннях або в яскраво освітлених місцях? Що ж, можливо, у тебе – сенсорне перевантаження.

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Що таке сенсорне перевантаження

За визначенням Американської психологічної асоціації, сенсорне перевантаження – це "стан стресу і дисфункції, який виникає, коли людина піддається надмірній або інтенсивній кількості сенсорних стимулів, що перевищує її здатність до обробки".

  • Такими сенсорними стимулами можуть бути звуки, світло, текстури, запахи, натовп або інтенсивні тактильні відчуття, які негативно впливають на самопочуття та функціонування людини.
  • Тим часом сучасний світ сповнений міським середовищем із надмірним шумом, візуальними ефектами та людьми. Тож сенсорне перевантаження стало постійною проблемою для багатьох людей.


Дізнайся, що таке сенсорне перевантаження / Фото freepik

Симптоми сенсорного перевантаження

Симптоми сенсорного перевантаження можуть відрізнятися від людини до людини, але є кілька поширених типових прикладів.

  • Надзвичайна чутливість до звуків, світла, запахів, текстур або смаків, які можуть бути приголомшливими або навіть болючими.
  • Дратівливість і перепади настрою, розчарування, тривога. Стрес, поганий настрій та емоційне самопочуття.
  • Труднощі з концентрацією уваги. Більшість подразників перешкоджає здатності людини зосередитися і сфокусуватися.
  • Фізична втома і психічне виснаження від шалених втрат тілесної, розумової та емоційної енергії.
  • Труднощі в соціальній взаємодії або в адаптації у соціальному середовищі, що може призвести до замкнутості або ізоляції.
  • Уникнення певних середовищ або ситуацій: людних місць, галасливих заходів, яскраво освітлених просторів.

Якщо ти підозрюєш, з огляду на ці симптоми, що відчуваєш сенсорне перевантаження і що воно впливає на якість твого життя, слід звернутися до медичного працівника за відповідною оцінкою та підтримкою.


Розпізнати сенсорне перевантаження можна за кількома ознаками / Фото freepik

Як запобігати сенсорному перевантаженню

  • Витримуй свої індивідуальні межі. Звертай увагу, як ти почуваєшся під впливом інтенсивних сенсорних подразників, і навчися розпізнавати, коли буде потрібно зробити перерву або відсторонитися від ситуації.
  • Плануй та організовуй своє оточення. Тримайся якнайдалі від тих середовищ або ситуацій, що можуть спричинити негативний вплив на тебе. Наприклад, від переповнених кафе чи транспорту в години пік.
  • Не приховуй свої потреби. У спілкуванні з іншими людьми не бійся встановлювати межі. Кажи, які сенсорні подразники впливають на тебе, і попроси про розуміння та підтримку.
  • Створи безпечні місця. Наприклад, у своєму будинку місце, куди можна піти, коли тобі потрібно відпочити та відновитися.
  • Використовуй стратегії сенсорної саморегуляції. Це можуть бути техніки глибокого дихання, медитація, вправи на розслаблення м'язів або практики усвідомленості.
  • Займайся собою. Звертай увагу на своє загальне самопочуття. Підтримуй належний режим сну, роби регулярні фізичні вправи та шукай заняття, які допоможуть розслабитися і зменшити стрес.

Але май на увазі: те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Важливо експериментувати з різними стратегіями, щоб знайти те, що найкраще пасує саме тобі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Олесь Друкач