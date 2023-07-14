Що таке сенсорне перевантаження і як дізнатися, чи воно тебе зачепило
Джерело:GQ
Пригнічує кількість людей навколо, особливо хаотичні натовпи? Боляче відвідувати футбольний матч або концерт? Неприємно від міського шуму?
Погано почуваєшся в закритих приміщеннях або в яскраво освітлених місцях? Що ж, можливо, у тебе – сенсорне перевантаження.
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Що таке сенсорне перевантаження
За визначенням Американської психологічної асоціації, сенсорне перевантаження – це "стан стресу і дисфункції, який виникає, коли людина піддається надмірній або інтенсивній кількості сенсорних стимулів, що перевищує її здатність до обробки".
- Такими сенсорними стимулами можуть бути звуки, світло, текстури, запахи, натовп або інтенсивні тактильні відчуття, які негативно впливають на самопочуття та функціонування людини.
- Тим часом сучасний світ сповнений міським середовищем із надмірним шумом, візуальними ефектами та людьми. Тож сенсорне перевантаження стало постійною проблемою для багатьох людей.
Дізнайся, що таке сенсорне перевантаження / Фото freepik
Симптоми сенсорного перевантаження
Симптоми сенсорного перевантаження можуть відрізнятися від людини до людини, але є кілька поширених типових прикладів.
- Надзвичайна чутливість до звуків, світла, запахів, текстур або смаків, які можуть бути приголомшливими або навіть болючими.
- Дратівливість і перепади настрою, розчарування, тривога. Стрес, поганий настрій та емоційне самопочуття.
- Труднощі з концентрацією уваги. Більшість подразників перешкоджає здатності людини зосередитися і сфокусуватися.
- Фізична втома і психічне виснаження від шалених втрат тілесної, розумової та емоційної енергії.
- Труднощі в соціальній взаємодії або в адаптації у соціальному середовищі, що може призвести до замкнутості або ізоляції.
- Уникнення певних середовищ або ситуацій: людних місць, галасливих заходів, яскраво освітлених просторів.
Якщо ти підозрюєш, з огляду на ці симптоми, що відчуваєш сенсорне перевантаження і що воно впливає на якість твого життя, слід звернутися до медичного працівника за відповідною оцінкою та підтримкою.
Розпізнати сенсорне перевантаження можна за кількома ознаками / Фото freepik
Як запобігати сенсорному перевантаженню
- Витримуй свої індивідуальні межі. Звертай увагу, як ти почуваєшся під впливом інтенсивних сенсорних подразників, і навчися розпізнавати, коли буде потрібно зробити перерву або відсторонитися від ситуації.
- Плануй та організовуй своє оточення. Тримайся якнайдалі від тих середовищ або ситуацій, що можуть спричинити негативний вплив на тебе. Наприклад, від переповнених кафе чи транспорту в години пік.
- Не приховуй свої потреби. У спілкуванні з іншими людьми не бійся встановлювати межі. Кажи, які сенсорні подразники впливають на тебе, і попроси про розуміння та підтримку.
- Створи безпечні місця. Наприклад, у своєму будинку місце, куди можна піти, коли тобі потрібно відпочити та відновитися.
- Використовуй стратегії сенсорної саморегуляції. Це можуть бути техніки глибокого дихання, медитація, вправи на розслаблення м'язів або практики усвідомленості.
- Займайся собою. Звертай увагу на своє загальне самопочуття. Підтримуй належний режим сну, роби регулярні фізичні вправи та шукай заняття, які допоможуть розслабитися і зменшити стрес.
Але май на увазі: те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Важливо експериментувати з різними стратегіями, щоб знайти те, що найкраще пасує саме тобі.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.