У 2022 році Марс сколихнув найсильніший в історії землетрус: тепер ми знаємо, що його спричинило

Нові дані показують, що Червона планета є більш сейсмічно активною, ніж вважалося раніше. Хоча найсильніший із зафіксованих землетрусів не залишив видимих слідів на поверхні.

Що цікаво, він стався не через падіння астероїда, а скоріше через тектонічні сили всередині Марса. Про це повідомили 17 жовтня вчені, проаналізувавши наявні дані у новому дослідженні.

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Що спричинило найбільше марсотрясіння в історії

4 травня 2022 року спусковий апарат НАСА InSight зафіксував землетрус магнітудою 4,7, що в 5 разів сильніший за попередній рекорд – 4,2, який InSight фіксував у 2021. На відміну від більшості підземних поштовхів, які припиняються протягом години, відлуння цього землетрусу тривало рекордні 6 годин. Тобто він був найсильнішим і найтривалішим землетрусом, будь-коли зафіксованим на іншій планеті.

Після посадки на Марсі в листопаді 2018 року InSight зафіксував понад 1300 марсотрясінь, щонайменше 8 із яких пов'язані з ударами астероїдів.

Сигнал від потужного травневого землетрусу 2022 року, виміряний чутливим сейсмометром на борту посадкового модуля, був схожий на інші, спричинені астероїдами.

Тому вчені почали шукати на Марсі свіжий 300-метровий кратер і шлейф пилу, які мали б з'явитися одразу після удару. Команди з Індії, Китаю, Європи та ОАЕ шукали ці індикатори за допомогою своїх орбітальних апаратів, що обертаються навколо Марса, але так і не знайшли.



Художник показав посадковий модуль InSight на поверхні Марса / Зображення NASA, JPL-Caltech

Тому після місяців пошуків вчені дійшли висновку, що землетрус мав тектонічне походження.

Загальноприйнято вважати, що, на відміну від Землі, Марс занадто малий і занадто холодний, щоб на ньому відбувалися тектонічні процеси.

Земні тектонічні плити – масивні гірські породи неправильної форми, межі яких поховані під океанами – рухаються під дією сил у мантії (шар між корою та ядром) і зазвичай призводять до зсувів та землетрусів.

Однак поверхня Марса не розбита так, як поверхня Землі, тому вважається, що тектоніка плит не відбувається на Червоній планеті.

Згідно з новим дослідженням, землетрус, зафіксований InSight, ймовірно, був викликаний вивільненням мільярдного напруження в корі Марса, яке сформувалося і розвивалося через охолодження і стиснення різних частин планети з різною швидкістю.

Ми все ще не до кінця розуміємо, чому в деяких частинах планети напруга вища, ніж в інших, але такі результати допомагають нам досліджувати далі. Одного дня ця інформація може допомогти нам зрозуміти, де людям буде безпечно жити на Марсі, а де, можливо, варто уникати!

– зазначив із цього приводу Бенджамін Фернандо з Оксфордського університету.