Что интересно, оно произошло не из-за падения астероида, а скорее из-за тектонических сил внутри Марса. Об этом сообщили 17 октября ученые, проанализировав имеющиеся данные в новом исследовании.

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Что привело к сильнейшему марсотрясению в истории

4 мая 2022 года спусковой аппарат НАСА InSight зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7, что в 5 раз сильнее предыдущего рекорда – 4,2, который InSight фиксировал в 2021 году. В отличие от большинства подземных толчков, которые прекращаются в течение часа, эхо этого землетрясения длилось рекордные 6 часов. То есть оно было самым сильным и продолжительным землетрясением, когда-либо зафиксированным на другой планете.

После посадки на Марсе в ноябре 2018 года InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений, по меньшей мере 8 из которых связаны с ударами астероидов.

Сигнал от мощного майского землетрясения 2022 года, измеренный чувствительным сейсмометром на борту посадочного модуля, походил на другие, вызванные астероидами.

Поэтому ученые начали искать на Марсе свежий 300-метровый кратер и шлейф пыли, которые должны появиться сразу после удара. Команды из Индии, Китая, Европы и ОАЭ искали эти индикаторы с помощью своих вращающихся вокруг Марса орбитальных аппаратов, но так и не обнаружили.



Художник показал посадочный модуль InSight на поверхности Марса / Изображение NASA, JPL-Caltech

Поэтому после месяцев поисков ученые пришли к выводу, что землетрясение имело тектоническое происхождение.

Общепринято считать, что, в отличие от Земли, Марс слишком мал и слишком холоден, чтобы на нем происходили тектонические процессы.

Земные тектонические плиты – массивные горные породы неправильной формы, границы которых захоронены под океанами – движутся под действием сил в мантии (слой между корой и ядром) и обычно приводят к сдвигам и землетрясениям.

Однако поверхность Марса не разбита так, как поверхность Земли, поэтому считается, что тектоника плит не происходит на Красной планете.

Согласно новому исследованию, землетрясение, зафиксированное InSight, вероятно, было вызвано высвобождением миллиардного напряжения в коре Марса, которое сформировалось и развивалось из-за охлаждения и сжатия разных частей планеты с разной скоростью.

Мы все еще не до конца понимаем, почему в некоторых частях планеты напряжение выше, чем в других, но такие результаты помогают нам исследовать дальше. Однажды эта информация может помочь нам понять, где людям будет безопасно жить на Марсе, а где, возможно, следует избегать!

– отметил по этому поводу Бенджамин Фернандо из Оксфордского университета.