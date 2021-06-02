Шахісти-плейбої: Капабланка і Таль – чемпіони світу, від яких шаленіли жінки

Дивно, але є чомусь такий стереотип, що шахісти – не той штиб спортсменів, які приваблюють жінок. Мовляв, вони зациклені на картатих дошках і фігурках на них.

Історія шахів свідчить геть про інше. Серед знаменитих шахістів, навіть чемпіонів світу, було чимало плейбоїв, від яких жінки буквально втрачали глузд. Потрібні приклади? Будь ласка!

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Хосе Рауль Капабланка

Капабланка народився 1888 року на Кубі. Мав репутацію не тільки найсильнішого шахіста Землі (а він був чемпіоном світу з 1921 до 1927), а й елегантного плейбоя, навіть – видатного коханця.

Завжди ідеально одягнений, у поведінці – спокійний та невимушений, вихований і ввічливий, Капабланка однак тягнув за собою довжелезний шлейф чуток про короткі любовні романи – мало не у всіх містах, в яких йому довелося грати.

Наприклад, у Санкт-Петербурзі в 1914 році Хосе Рауль – за чутками – звабив знамениту танцівницю Матильду Кшесінську, яка до того крутила роман із самим царем Миколою II.

У Москві ж Капабланку від натовпу шалених фанаток взагалі захищали правоохоронці.

Хай там як, та жіноче товариство шахіст любив більше ніж тренування – тому навіть на серйозних турнірах часто імпровізував на дошці. Аж поки не одружився.

Загалом Хосе Рауль Капабланка одружений був двічі, цілком вдалим став саме другий шлюб – з росіянкою Ольгою Чагодаєвою. Вона була поруч із шахістом аж до його смерті у 1942 році.



Хосе Рауль Капабланка і його стиль / Фото Pinal Chess

Михайло Таль

Михайло Таль народився у 1936 році в Латвії. Він став 8 за ліком чемпіоном світу з шахів, але відомий не тільки бурхливою манерою гри, а й любовними пригодами.

Гросмейстер мав романи з тогочасною дівою радянського кіно Ларисою Кронберг (Соболевською), піаністкою Белою Давидович, танцівницею Мірою Кольцовою та багатьма іншими красунями.

з тогочасною дівою радянського кіно Ларисою Кронберг (Соболевською), піаністкою Белою Давидович, танцівницею Мірою Кольцовою та багатьма іншими красунями. При цьому Михайло був тричі одружений – з не менш відомими та красивими жінками.

Наприклад, з актрисою Саллі Ландау, про яку інший чемпіон світу з шахів Боббі Фішер сказав дуже виразно: "Хочу мати 150 костюмів, 3 будинки та дружину – таку, як у Таля".



Михайло Таль – чемпіон і ловелас / Фото reddit

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