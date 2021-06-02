История шахмат свидетельствует совсем о другом. Среди знаменитых шахматистов, даже чемпионов мира, было немало плейбоев, от которых женщины буквально теряли рассудок. Нужны примеры? Пожалуйста!

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Хосе Рауль Капабланка

Капабланка родился 1888 на Кубе. Имел репутацию не только самого сильного шахматиста Земли (а он был чемпионом мира с 1921 до 1927), но и элегантного плейбоя, даже – выдающегося любовника.

Всегда идеально одетый, спокойный и непринужденный в поведении , воспитанный и вежливый, Капабланка однако тянул за собой длинный шлейф слухов о коротких любовных романах – почти во всех городах, в которых ему пришлось играть.

Например, в Санкт-Петербурге в 1914 году Хосе Рауль – по слухам – соблазнил знаменитую танцовщицу Матильду Кшесинскую, которая раньше крутила роман с самим царем Николаем II.

В Москве же Капабланку от толпы шальных фанаток вообще защищали правоохранители.

Как бы там ни было, но женское общество шахматист любил больше чем тренировки – поэтому даже на серьезных турнирах часто импровизировал на доске. Пока не женился.

В общем Капабланка женат был дважды, вполне удачным именно второй брак – с россиянкой Ольгой Чагодаевой. Она была рядом с шахматистом вплоть до его смерти в 1942 году.



Хосе Рауль Капабланка и его стиль / Фото Pinal Chess

Михаил Таль

Михаил Таль родился в 1936 году в Латвии. Он стал 8 по счету чемпионом мира по шахматам, но известен не только бурной манерой игры, а и любовными приключениями.

Гроссмейстер имел романы с тогдашней дивой советского кино Ларисой Кронберг (Соболевской), пианисткой Беллой Давидович, танцовщицей Мирой Кольцовой и многими другими красавицами.

При этом Михаил был трижды женат – с не менее известными и красивыми женщинами.

Например, с актрисой Салли Ландау, о которой другой чемпион мира по шахматам Бобби Фишер сказал очень выразительно: "Хочу иметь 150 костюмов, 3 дома и жену – такую, как у Таля".



Михаил Таль – чемпион и ловелас / Фото reddit