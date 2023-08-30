Зради не уникнути: 5 факторів, які штовхають на стрибок у гречку у стосунках

Мільйони пар по всьому світу стикаються з проблемою зради на певному етапі своїх стосунків. Дехто вирішує пробачити, пропрацювати і спробувати врятувати ситуацію, натомість в інших випадках це може бути кінцем.

Річ у тім, що зрада може трапитися навіть тоді, коли стосунки здаються ідеальними та щасливими. Вона може статися на початку стосунків або через багато років. А іноді на зраду йдуть найменш очікувані люди, які завдають болю своєму партнеру, і саме тому існують всілякі дослідження на цю тему.

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Дослідження показують, що існують певні фактори або ситуації, які можуть навіть збільшити ймовірність зради. І варто їх визначити, щоб ти міг працювати над ними.

І ні, ти не винен у тому, що хтось інший зраджує, і той факт, що існують короткі фактори ризику, не є виправданням і не означає, що зрада – це не так вже й погано. Це просто означає, що поінформованість може допомогти запобігти цьому явищу.

Фактори, які підвищують ризик зрад

1. Невпевненість у собі та низька задоволеність стосунками

Є багато речей, які можуть підштовхнути людину до зради, одна з них пов'язана з проблемою невпевненості в собі, з вірою в те, що вона недостатньо хороша для свого партнера, що її не вважають привабливою. Це може призвести до пошуку підтвердження цього в комусь іншому.

З іншого боку, незадоволеність стосунками, як фізично, так і емоційно, також може призвести до спроб задовольнити ці потреби деінде або з кимось іншим. Коли над зв'язком чи близькістю не працюють, то може бути менше бажання шукати рішення і працювати над покращенням.



Ми можемо підвищувати самооцінку за допомогою інших людей / Фото wayhomestudio

2. Відсутність емоційної близькості

Емоційна близькість необхідна для того, щоб пари відчували себе пов'язаними, стабільними, сильними і щасливими. І коли цього не відбувається, то це може призвести як до сексуальної, так і до емоційної невірності. Коли люди прагнуть поділитися з іншими людьми певними речами, які насправді варто було б розділити зі своїм партнером.

Коли партнери не відчувають, що їх вислуховують, коли зв'язок ослаб, і коли нічого не робиться для того, щоб мати більший зв'язок, тоді також може з'явитися суб'єкт ризику.

3. Дефіцит спілкування

Спілкування є дуже важливим і може вирішити та запобігти багатьом проблемам. Спілкування допомагає зрозуміти, наприклад, чого бракує, що турбує пару, чого вони потребують, що йде добре і які є слабкі місця, над якими потрібно працювати. А також може запобігти створенню емоційної дистанції, яка призводить до різного роду проблем, в тому числі і до незадовільного сексуального життя.

4. Невірність через зараження

Згідно з дослідженням, згаданим у Psychology Today, ризик зради також може бути пов'язаний із соціальним зараженням. Згідно з дослідженням, якщо ви перебуваєте в соціальному середовищі, де є багато випадків невірності, це "збільшує ймовірність того, що люди будуть розглядати привабливих людей як потенційних (сексуальних) партнерів".

Коли зрада є "поширеним явищем", ти можеш почати вважати її більш прийнятною, і це може спровокувати проблемну поведінку.



До зрад може штовхати також наше оточення / Фото freepik

5. Різні сексуальні бажання

Експерт Майкл Каслман пише в Psychology Today, що відмінності в сексуальному бажанні також можуть бути фактором ризику. Адже вони можуть впливати на сексуальне життя пари, і якщо вони не працюють над тим, щоб знайти ритм і задоволення для всіх учасників, партнер з вищим сексуальним потягом може шукати цього задоволення на стороні.

Мати різні рівні сексуального бажання – це нормально, що не є ідеальним, так це постійно ігнорувати бажання один одного і потреби, які вони виражають. Необов'язково займатися сексом, коли хтось не хоче, і не варто тиснути чи примушувати. Але важливо звернути увагу на це питання і спробувати знайти рішення, які підійдуть для всіх.

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І це лише дещиця факторів, які можуть спричинити зраду. Але це не означає, що у твоїх стосунках обов'язково має бути зрада. А щоб уникнути її та позбутися страхів, пов'язаних з невірністю, варто підтримувати здорову комунікацію з партнеркою, ділитися своїми бажаннями та фантазіями. Загалом, робити все для того, щоб вам удвох було добре разом.