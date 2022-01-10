Що обов'язково має бути у чоловічій сумці, а не в кишені

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що у твоїх кишенях має бути мінімум зайвих речей. Тож цього разу зосередимо увагу на тому, що обов'язково має бути у твоїй сумці.

Це може бути рюкзак, сумка або бананка. Неважливо. Головне, щоб ці речі завжди були з тобою. По-перше, тому що це необхідно. По-друге, тому що це дозволить тобі почуватися комфортно.

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1. Гаманець

По-перше, тому що це має жахливий вигляд, коли ти носиш гаманець у кишенях джинсів. По-друге, носити його у руці – теж поганий смак.

До слова, носити гаманець у задній кишені джинсів ще й небезпечно. Це може викликати нахил у положенні таза, що може негативно позначитися на твоїй поставі. Тож, якщо ти не хочеш ходити до лікаря з часом, – не клади гаманець до задньої кишені джинсів.

Ми вже мовчимо про те, що цю кишеню часто називають чужою. Воно й не дивно, адже поцупити гаманець з неї дуже і дуже просто.



Гаманець не варто класти до задньої кишені джинсів / Фото Geoffrey Crofte

2. Ключі

Якими б вони не були! Від твого будинку, від офісу, від машини, від велосипедного ланцюга. У твоїй сумці має бути відділення, в якому ключі зберігатимуться. Це дозволить не шукати їх цілу вічність, а також не дзвеніти під час кожного кроку.

3. Носовичок

Ти просто зобов'язаний завжди мати з собою носовичок. І, бажано, щоб це була упаковка одноразових, адже це значно гігієнічніше. Маємо надію, тобі не потрібно пояснювати, чому він важливий. Особливо взимку.

4. Предмети особистої гігієни

Це може бути крем для рук, бальзам для губ, таблетки. Годі думати про те, що чоловіки не повинні турбуватися про себе. Пам'ятай про те, що жінкам подобаються ті, хто доглядає за собою. Тож просто прийняти душ іноді недостатньо.

Також варто завжди мати з собою контрацептиви та лубриканти. Життя – дуже непередбачувана річ. Тож хотілося б бути завжди готовим до гарячих зустрічей. Особливо тоді, коли вони можуть бути спонтанними.



У рюкзаку точно мають бути предмети особистої гігієни / Фото bruce mars

5. Пляшка з водою

Маємо надію, що тобі не потрібно пояснювати, навіщо класти до своєї сумки пляшку з водою. Ти ж пам'ятаєш про те, що надзвичайно важливо поповнювати водний баланс. Це не лише позитивно вплине на твоє самопочуття, а й дозволить бути продуктивним і енергійним.

Ясна річ, у напоясну сумку класти цілу пляшку не варто. Це виглядатиме дещо недолуго.

6. Парфум

Або одеколон, або лосьйон, або що завгодно. Цілком імовірно, що після роботи на тебе очікує побачення, то пасувало б доповнити свій образ ароматом. Це додасть свіжості та підкреслить твій характер. Особливо у тих ситуаціях, коли це вкрай необхідно.

7. Щось для розваг

Ти можеш зависнути десь у черзі або в очікуванні друзів. Звичайно ж, для цього можна взятися за смартфон. Але ти можеш не обмежуватися лише ним. Кинь у рюкзак книжку, яку ти зараз читаєш, або ігрову консоль, або блокнот з ручкою, або, навіть, кубик Рубіка.



Кинь у сумку, наприклад, блокнот з ручкою / Фото Ivan Zhukevich

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Звичайно ж, у твоїй сумці можуть бути й інші речі. Головне – потурбуватися про те, щоб у тебе під рукою завжди було найнеобхідніше. Це дозволить тобі почуватися комфортніше та впевненіше у будь-якій ситуації.