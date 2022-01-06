До твоєї уваги 5 чоловічих стрижок, які варто взяти на озброєння у новому, 2022 році. Ми підібрали варіанти на будь-який смак і довжину. Тож ти зможеш визначитися з тією, яка виграшно підкреслить твій образ.

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5 чоловічих стрижок, які будуть модними у 2022 році

1. Чоловіче каре

Для волосся середньої довжини 2022 стане роком, коли можна буде вибирати вільнішу та розслабленішу стрижку. Уяви, що ти щойно покинув пляж, викупавшись та дозволивши волоссю висохнути на вулиці. Це саме той образ, який ми шукаємо.

У повсякденному житті така стрижка не вимагає особливого догляду. Просто додай текстуруючий спрей, щоб оживити пасма.



Володарям пишної гриви варто спробувати чоловіче каре / Фото Salomé Guruli

2. Мілітарі

Ця стрижка ідеально підходить для тих, хто шукає стрижку, яка не потребує догляду. Це дуже короткий тип стрижки, а його особливість у тому, що верхня частина зазвичай трохи довша, ніж область, що прилягає до шиї.

Цінна ця стрижка ще й тому, що після прокидання ти не хвилюватимешся через те, що твориться у тебе на голові.



Ця стрижка максимально невибаглива до догляду / Фото Irene Strong

3. Стрижка з проділом на два боки

Саме молодий Леонардо Ді Капріо у "Титаніку" популяризував цю стрижку. Тепер же вона знову стала актуальною завдяки K-pop-виконавцям, а також тіктоку. Тож можеш спокійно поекспериментувати з проділом на два боки. Зачіска ідеально підійде для чоловіків з прямим волоссям.

Головне – акуратно вкласти шевелюру, щоб вона не заважала тобі бачити все, що відбувається навколо.



Ця стрижка стала популярною завдяки Леонардо Ді Капріо / Фото christian buehner

4. Андеркат

Є стрижки, які можна вважати вічною класикою. От, наприклад, андеркат. У 2022 році ця зачіска, як і раніше, буде відмінним вибором. Особливо вона актуальна для чоловіків з волоссям від короткої до середньої довжини.

Усе просто: плавний перехід від низу до верху, від короткого до довгого волосся.



Андеркат завжди залишається у тренді / Фото Derick McKinney

5. Френч кроп

Ця стрижка відома своїми короткими боками та довгим верхом. А ще її характеризує дещо неслухняна гривка спереду. Волосся у цьому випадку може бути коротшим або довшим. Головне – нотка бунтарства.

Пам'ятай: стрижка про бунтарство, але ти не повинен нагадувати волоцюгу.



Френч кроп додасть твоєму образу трохи бунтарства / Фото Pinterest

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Ну що ж, тобі залишилося лише обрати ту стрижку, яка сподобалася найбільше. Після цього рекомендуємо записатися до барбершопу, наприклад, Frisor Barbershop. У ньому на тебе очікує не лише крутий сервіс, а й можливість розслабитися після важкого робочого дня. Крім стрижки тобі можуть запропонувати міцний алкогольний коктейль, приготовлений на основі Nemiroff, бренду горілки №1 в Україні.