Що означає для Індії та глобальної гонки за Місяць успіх місії Чандраян-3: пояснення фахівчині

Індія увійшла в історію як перша країна, що здійснила посадку біля південного полюса Місяця 23 серпня 2023 року зі своїм апаратом Чандраян-3. Експертка з міжнародних відносин Маріель Боровіц розповіла про наслідки цієї висадки як для науки, так і для світової спільноти.

Чому різні країни, як-от Індія, прагнуть полетіти на Місяць

Країни зацікавлені в польотах на Місяць, тому що це може надихнути людей, перевірити межі людських технічних можливостей і дозволити нам дізнатися більше про Сонячну систему. Місяць має історичне та культурне значення.

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Він дійсно резонує з людьми – будь-хто у світі може подивитися на нічне небо, побачити Місяць і зрозуміти, наскільки дивовижно, що космічний корабель, побудований людьми, блукає по його поверхні.

Місяць також надає унікальну можливість долучитися до міжнародної співпраці та конкуренції у мирний, але добре помітний спосіб.

у мирний, але добре помітний спосіб. Той факт, що так багато країн – США, Росія, Китай, Індія, Ізраїль – і навіть комерційні структури зацікавлені у висадці на Місяць, означає, що існує багато можливостей для створення нових партнерств.

у висадці на Місяць, означає, що існує багато можливостей для створення нових партнерств. Ці партнерства можуть дозволити країнам зробити більше в космосі, об'єднавши ресурси, і вони заохочують більш мирну співпрацю тут, на Землі, об'єднуючи окремих дослідників і організації.

Є люди, які також вважають, що дослідження Місяця може принести економічні вигоди. У найближчій перспективі це може означати появу стартап-компаній, що працюють над космічними технологіями й роблять свій внесок у ці місії. В Індії, скажімо, останнім часом – сплеск космічних стартапів.



Успішна посадка Чандраян-3 спричинила святкування по всій країні / Фото AP

Зрештою, Місяць може принести економічні вигоди завдяки природним ресурсам, які там можна знайти, як-от вода, гелій-3 та рідкоземельні елементи.

Чи спостерігаємо ми новий глобальний інтерес до космосу

За останні кілька десятиліть ми спостерігаємо значне збільшення кількості країн, залучених до космічної діяльності. Це дуже помітно, коли мовиться, наприклад, про супутники, які збирають зображення або дані про Землю. Понад 60 країн беруть участь у таких супутникових місіях. Зараз ми спостерігаємо, як ця тенденція поширюється на дослідження космосу, зокрема Місяця.

Певною мірою інтерес до Місяця зумовлений тими ж цілями, що й під час перших космічних перегонів у 1960-х – продемонструвати технологічні можливості й надихнути молодь і широку громадськість. Однак цього разу це не про дві наддержави, які змагаються у перегонах. Тепер ми маємо багато учасників, і хоча змагальний елемент все ще присутній, з'явилася можливість для співпраці та налагодження нових міжнародних партнерств для дослідження космосу.

Крім того, з усіма цими новими учасниками й технічними досягненнями останніх 60 років, є потенціал для більш сталого освоєння космосу. Це і про будівництво місячних баз, розробку способів використання місячних ресурсів і, зрештою, залучення до економічної діяльності на Місяці, заснованої на природних ресурсах або туризмі.



Студенти в Індії молилися за безпечну посадку Чандраян-3 / Фото AP

Як місія Індії порівнюється з місячними місіями інших країн

Досягнення Індії є першим у своєму роді та дуже захоплюючим, але це лише одна з семи місій, які наразі працюють на Місяці та навколо нього.

Окрім індійського місяцехода Чандраян-3 біля південного полюса, є також південнокорейський місячний орбітальний апарат Pathfinder, який вивчає поверхню Місяця для визначення майбутніх місць посадки;

біля південного полюса, є також південнокорейський місячний орбітальний апарат який вивчає поверхню Місяця для визначення майбутніх місць посадки; Фінансований НАСА космічний апарат CAPSTONE , розроблений космічною стартап-компанією;

, розроблений космічною стартап-компанією; Місячний розвідувальний орбітальний апарат НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter.

Крім того, хоча індійський апарат Чандраян-2 зазнав аварії, орбітальний апарат, що його супроводжував, все ще працює.

зазнав аварії, орбітальний апарат, що його супроводжував, все ще працює. Та й китайські апарати Чан'е-4 і Чан'е-5 продовжують працювати на Місяці.

Інші країни та комерційні структури працюють, щоб приєднатися до них.