12 думок, яких потрібно позбутися, щоб бути щасливим
3 квітня 2024, 06:20Читать новость на русском
Джерело:GQ
Є велика кількість думок, які можуть стати перешкодою на шляху до щастя. Вони, можливо, не зовсім негативні, але, безумовно, є проблемою: це думки, майже автоматичні, які обмежують наші якості та можливості.
Часто це перешкоди, які ми самі собі створюємо, і від них слід якомога швидше позбутися, особливо якщо ми вирішили стати на шлях пошуку щастя. Щоб розуміти, про що мовиться, у GQ виділили 12 таких думок.
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Думки, які вкорочують щастя і від яких варто позбутися
- "Я зроблю це пізніше". У певних випадках прокрастинувати – це добре. Однак рутина привносить у життя послідовність і допомагає підвищити продуктивність, звільняючи час для занять, які роблять тебе щасливими.
- "Піклуватися про себе – егоїстично". Стюардеси недарма просять, щоб у надзвичайній ситуації ти спочатку вдягнув кисневу маску, а потім допомагав іншим. Турбота про себе – це не злочин, а інвестиція в себе, яка може мати вплив на людей навколо.
- "Твоє життя краще за моє". У соцмережах легко порівнювати себе з іншими. Однак в інтернеті людина зазвичай дає викривлену картину власного існування. Якщо хочеш бути щасливим, не порівнюй себе з вигаданою версією когось.
- "Я буду щасливим, коли..." Перенесення мети щастя в умовне майбутнє, яке може ніколи не настати, є небезпечною грою. Треба негайно починати бути щасливим – просто зараз, у повсякденному житті, та з тим, що ти маєш сьогодні.
- "Я не повинен так себе почувати". Емоції нам непідвладні. Тому судити про себе за ними – все одно, що судити про себе за температурою тіла. Замість того, щоб картати себе за емоції, прийми їх і дозволь їм текти.
- "Я хотів би бути більше схожим на нього (чи неї)". Бути схожим на когось не є гарантією щастя. Тож не витрачай час на бажання бути схожим на когось іншого, а ставай тією людиною, якою ти завжди хотів бути.
- "Зі мною завжди відбувається одне й те саме". Ми часто уявляємо себе жертвами несправедливих обставин. Але це слизька лінія міркувань, яку найкраще розрядити іронією.
- "Там мало бути..." Це небезпечна фраза, як би ми її не завершили, адже вона завжди буде створювати розчарування, невідповідність, незадоволення або закладати можливість щастя в неіснуючих ситуаціях і об'єктах.
- "Я ідіот". Якщо ми будемо так думати, то наша самооцінка полетить у відро для сміття. Добре усвідомлювати, хто ти є, і бути об'єктивним, але не до такої міри, щоб руйнувати свою впевненість і вішати на себе ярлик, який тебе не визначає.
- "Я спробую". Слова важливі, тому що вони можуть впливати на ставлення. Намагатися означає допускати можливість, як це не парадоксально, не намагатися насправді. Ось чому твої рішення повинні бути чіткими: щось робити або не робити.
- "Якщо це не ідеально, то не варто цього робити". Це слушна думка, однак треба й дозволяти собі йти далі. Якщо ми беремося лише за проєкти, приречені на успіх, то ніколи не візьмемося за те, що вимагає вийти з зони комфорту. А це треба робити.
- "Я не здатний". Якщо перед тобою завдання, з яким, на твою думку, ти не впораєшся, треба зрозуміти, що ти можеш зробити замість цього. Якщо перед тобою багато кроків, почни з першого. Багато важливих кроків у нашому житті не мають чітких формул, тому доводиться імпровізувати та вигадувати на ходу.