12 думок, яких потрібно позбутися, щоб бути щасливим

Є велика кількість думок, які можуть стати перешкодою на шляху до щастя. Вони, можливо, не зовсім негативні, але, безумовно, є проблемою: це думки, майже автоматичні, які обмежують наші якості та можливості.

Часто це перешкоди, які ми самі собі створюємо, і від них слід якомога швидше позбутися, особливо якщо ми вирішили стати на шлях пошуку щастя. Щоб розуміти, про що мовиться, у GQ виділили 12 таких думок.

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Думки, які вкорочують щастя і від яких варто позбутися

"Я зроблю це пізніше". У певних випадках прокрастинувати – це добре. Однак рутина привносить у життя послідовність і допомагає підвищити продуктивність, звільняючи час для занять, які роблять тебе щасливими.

У певних випадках прокрастинувати – це добре. Однак рутина привносить у життя послідовність і допомагає підвищити продуктивність, звільняючи час для занять, які роблять тебе щасливими. "Піклуватися про себе – егоїстично". Стюардеси недарма просять, щоб у надзвичайній ситуації ти спочатку вдягнув кисневу маску, а потім допомагав іншим. Турбота про себе – це не злочин, а інвестиція в себе, яка може мати вплив на людей навколо.

Стюардеси недарма просять, щоб у надзвичайній ситуації ти спочатку вдягнув кисневу маску, а потім допомагав іншим. Турбота про себе – це не злочин, а інвестиція в себе, яка може мати вплив на людей навколо. "Твоє життя краще за моє". У соцмережах легко порівнювати себе з іншими. Однак в інтернеті людина зазвичай дає викривлену картину власного існування. Якщо хочеш бути щасливим, не порівнюй себе з вигаданою версією когось.

У соцмережах легко порівнювати себе з іншими. Однак в інтернеті людина зазвичай дає викривлену картину власного існування. Якщо хочеш бути щасливим, не порівнюй себе з вигаданою версією когось. "Я буду щасливим, коли..." Перенесення мети щастя в умовне майбутнє, яке може ніколи не настати, є небезпечною грою. Треба негайно починати бути щасливим – просто зараз, у повсякденному житті, та з тим, що ти маєш сьогодні.

Перенесення мети щастя в умовне майбутнє, яке може ніколи не настати, є небезпечною грою. Треба негайно починати бути щасливим – просто зараз, у повсякденному житті, та з тим, що ти маєш сьогодні. "Я не повинен так себе почувати". Емоції нам непідвладні. Тому судити про себе за ними – все одно, що судити про себе за температурою тіла. Замість того, щоб картати себе за емоції, прийми їх і дозволь їм текти.

Емоції нам непідвладні. Тому судити про себе за ними – все одно, що судити про себе за температурою тіла. Замість того, щоб картати себе за емоції, прийми їх і дозволь їм текти. "Я хотів би бути більше схожим на нього (чи неї)". Бути схожим на когось не є гарантією щастя. Тож не витрачай час на бажання бути схожим на когось іншого, а ставай тією людиною, якою ти завжди хотів бути.

Є думки, які, навіть і не негативні, становлять перешкоду для щастя / Фото kues1@freepik