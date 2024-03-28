Спробуємо запитати у фінів, адже у 2024 році Фінляндію вкотре обрали найщасливішою країною світу. Її мешканці, звісно, не живуть в ейфорії без стресів і не стрибають від радості 24 години на добу 7 днів на тиждень. Але вони задоволені життям – що, в принципі, й означає стан щастя.

Дивися також Для яскравих весняних вечорів: рецепт цитрусового коктейлю Lemon Pie Cocktail

А пов'язане воно з їхнім способом життя і певними звичками, які дозволяють фінам жити добре і відчувати себе добре, навіть коли вони постають перед труднощами.

Які ж ключі до щастя у найщасливішої країни світу

Насолоджуватися простим. За даними Visit Finland, важливою рисою фінів є те, що вони вміють радіти дрібницям. Це як-от гарний захід сонця, смачна їжа або цікава розмова з друзями. Це формує позитивне мислення і вміння знаходити хороше в кожному дні – без очікувань на щось величне.

За даними Visit Finland, важливою рисою фінів є те, що вони вміють радіти дрібницям. Це як-от гарний захід сонця, смачна їжа або цікава розмова з друзями. Це формує позитивне мислення і вміння знаходити хороше в кожному дні – без очікувань на щось величне. Час на природі. Багато досліджень підтвердили, що перебування на природі має багато переваг – допомагає покращити настрій, відновлювати енергію тощо. І фіни користуються цим, адже мають під рукою парки, острови й ліси, долучаються до активного відпочинку, кемпінгу, прогулянок на велосипеді та пішки.

Мешканці Фінляндії, звісно, не живуть в ейфорії, але все ж вони задоволені / Фото fxquadro@freepik