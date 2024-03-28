Спробуємо запитати у фінів, адже у 2024 році Фінляндію вкотре обрали найщасливішою країною світу. Її мешканці, звісно, не живуть в ейфорії без стресів і не стрибають від радості 24 години на добу 7 днів на тиждень. Але вони задоволені життям – що, в принципі, й означає стан щастя.
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А пов'язане воно з їхнім способом життя і певними звичками, які дозволяють фінам жити добре і відчувати себе добре, навіть коли вони постають перед труднощами.
Які ж ключі до щастя у найщасливішої країни світу
- Насолоджуватися простим. За даними Visit Finland, важливою рисою фінів є те, що вони вміють радіти дрібницям. Це як-от гарний захід сонця, смачна їжа або цікава розмова з друзями. Це формує позитивне мислення і вміння знаходити хороше в кожному дні – без очікувань на щось величне.
- Час на природі. Багато досліджень підтвердили, що перебування на природі має багато переваг – допомагає покращити настрій, відновлювати енергію тощо. І фіни користуються цим, адже мають під рукою парки, острови й ліси, долучаються до активного відпочинку, кемпінгу, прогулянок на велосипеді та пішки.
Мешканці Фінляндії, звісно, не живуть в ейфорії, але все ж вони задоволені / Фото fxquadro@freepik
- Соціалізація. Фіни мають репутацію замкнутих людей, але насправді це не так – вони теплі та доброзичливі, люблять спілкуватися. Наявність друзів, хороших стосунків та активне соціальне життя (що не означає вечірки щодня, а проведення часу з іншими людьми) є ключовими елементами щастя.
- Активність. Фіни залишаються активними завдяки тому, що поруч із містами є багато природних зон, вони також багато ходять пішки та щодня роблять фізичні вправи, які, як відомо, вивільняють ендорфіни. Це не тільки підтримує їхнє здоров'я, але й допомагає захистити психічний стан і загальне благополуччя.
- Знати, коли вистачає. Про це пише New York Times: фіни відчувають задоволення від сталого життя і сприймають фінансовий успіх як здатність визначати й задовольняти базові потреби. Іншими словами, коли ти знаєш, що тобі вистачає, ти щасливий. І це не про конформізм чи малі зусилля, а про вміння визначити, коли ти маєш те, чого потребуєш і чого дійсно хочеш. І коли ти не зациклюєшся на думці, що завжди треба мати більше.