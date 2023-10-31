Прочитай це перед сном: ранкова рутина, щоб зробити своє життя довшим і щасливішим

Чи справді твоя ранкова рутина допомагає тобі жити довше? Чи дає вона тобі ті переваги, яких ти бажаєш чи потребуєш?

Правда полягає в тому, що не існує єдиного правильного розпорядку дня, який би працював для всіх. Різні речі працюють для різних людей залежно від способу життя, віку або навіть уподобань.

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Але деякі звички особливо рекомендуються, тому що вони корисні для здоров'я і приносять тільки користь твоєму життю і твоєму здоров'ю.

Існують певні звички і розпорядок дня, які тобі слід прийняти, якщо ти хочеш жити довше, але також підтримувати хорошу якість життя протягом багатьох років, щоб ти був одним з тих людей, які у віці 80 років все ще бігають марафони і живуть незалежно.

Хороша новина полягає в тому, що тобі не потрібно покладатися на випадок чи долю. Наука провела численні дослідження довголіття і виявила, що існують певні елементи, які дуже допомагають не тільки жити довше, але й жити краще.

1. Прокидайся з першим дзвоником

Це може здатися дивним або недоречним, і деякі вчені ставлять це під сумнів, але це те, що, з одного боку, вчить тебе бути дисциплінованим і дотримуватися свого розкладу, а з іншого – це те, що дозволить тобі щодня вчасно приходити на роботу і виходити з дому без поспіху, так що ти зможеш почати день з меншим стресом і хвилюванням. Стрес – це тихий вбивця, і якщо ти починаєш день у його компанії, він може поступово з'їдати тебе. Коли він стає хронічним і постійним, з'являються всілякі хвороби і проблеми зі здоров'ям.



Навчи себе прокидатися з першим дзвінком / Фото gpointstudio

2. Гідратація насамперед

Згідно з CNN, одна з перших речей, які ти повинен зробити вранці, – це випити води ще до того, як вип'єш каву. Це важливо, тому що твій організм провів 8 годин без води, поки ти спав, і навіть втратив рідину протягом ночі. Тому тобі потрібно поповнити запаси вологи, що також може допомогти твоєму метаболізму добре розпочати роботу. Крім того, коли ти зневоднений, ти не можеш ясно мислити, не можеш сконцентруватися, і твоє тіло не може виконувати всі свої функції належним чином.

3. Правильно снідай

Чи знав ти, що існує спеціальний сніданок для довголіття? Правильне харчування, безумовно, може допомогти тобі бути здоровішими, сильнішими і жити довше. Це означає починати день зі збалансованої їжі з високим вмістом білка. Експерти рекомендують їсти сніданок, який включає кілька груп продуктів (фрукти, горіхи, цільнозернові каші, білок, корисні жири), що забезпечить тебе більшою кількістю необхідних поживних речовин і гарною дозою енергії для початку дня.



Починай ранок зі смачного і корисного сніданку / Фото Drazen Zigic

4. Фізичні вправи, бажано на свіжому повітрі

Фізичні вправи дуже важливі для збереження здоров'я, підтримки м'язової маси, очищення розуму, гарного настрою і поліпшення психічного здоров'я. Важливо змушувати своє тіло рухатися, і бажано робити це на свіжому повітрі, щоб ти міг проводити час на природі (що корисно для твого здоров'я) і поглинання вітаміну D. Крім того, ти уникнеш сидячого способу життя, який є шкідливим для здоров'я і навіть може зробити твій мозок млявим.

5. Список справ та ікігай

Коли у тебе немає списку справ на день, ти з більшою ймовірністю потрапиш у стрес, будеш змушений брати роботу додому або намагатимешся зробити занадто багато справ одночасно. Список дозволяє тобі одразу побачити твої пріоритети і, зрештою, виділити час для себе, залишаючи місце для ікігай.



Складай собі список справ на день / Фото drobotdean

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Він, згідно з Well+Good, означає відкриття своєї мети або мотивації. Ікігай допомагає не тільки працювати старанніше, але й отримувати задоволення від того, що ти робиш, щоб ти відчував, що все має сенс або причину, що також має ефект збільшення щастя.

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