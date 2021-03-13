Що розповідає про людину її "апчхи": спостереження психолога

Чи небезпечно чхати? Ну, трохи так – особливо якщо ти десь у лісі в кущах, а поруч бродить ведмідь. Або якщо ти вперше за місяць вийшов у люди, а всі друзі повтікали – бо вирішили, що у тебе коронавірус.

А так, загалом – це природня людська звичка. Утім, навіть вона може розповісти людям навколо дещо цікаве про тебе. Розповімо дещо цікаве й ми на Men 24 – про 6 типів пчихунів.

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Британське видання Daily Mail навело спостереження фахівця з мови тіла Робіна Кермуда та його класифікацію людей за типом "апчхи".

Що твоє "апчхи" розповідає про тебе людям навколо

Пчихун звичайний (непомітний та тихенький)

То такий пчихун, що краще лусне, аніж дозволить собі гучне "апчхи". Він вперто заганяє оте "апчхи" всередину себе, а там – жорстоко придушує. Ну, коли вже геть несила – від нього можна почути щось схоже на чхання, але дуже тихеньке.

Упізнати пчихуна звичайного легко: його обличчя зазвичай переливається різними фарбами та гуляє головою, немов хвилі на морі.

Якщо серйозно: тихеньке "апчхи" вказує на людину стриману й тактовну, яка не бажає завдавати нікому клопоту. При цьому така людина цінує свою точку зору та спроможна донести її до інших.



Важко повірити, але така людина насправді просто стримана й тактовна / Фото unsplash

Пчихун гучний (чхає генеральським тоном)

А це пчихун, який береться за справу вкрай ретельно. Так, щоб не на 100, а на всі 500 відсотків. Він чхає широко, смачно – аби почули навіть у сусідній галактиці (і побоялися вступити з нами у контакт).

Така людина рідко закриває рот, а ще й пишається обсягом повітряно-шмаркляних випорожнень. Зазвичай це чоловіки, які вважають себе альфа-самцями. А гучне генеральське "апчхи" для них – спосіб самоствердитися.

Якщо серйозно: таких людей варто остерігатися. Бодай тому, що масштабні "апчхи" можуть перенести на інших людей шкідливу мікрофлору, бактерії чи віруси.



Остерігайтеся "альфа-самців" із гучним "апчхи", адже навколо – коронавірус / Фото pinterest

Пчихун посередній (бо посередині між гучним і звичайним)

Ця людина чхає вголос – але не так, що чутно до сусіднього міста. І не душить у собі "апчхи", бо не бачить в цьому сенсу.

Аби людям навколо не здавалося, що такий пчихун – нехороша людина, він може собі дозволити скромно прикрити рот долонькою.

Якщо серйозно: таке "апчхи" вказує на впевнену в собі людину із розвиненим самоконтролем. Він знає, що має право чхати. Але й намагається бути ввічливим.



Головне – вчасно прикритися, а так – можна пчихати хоч на весь голос / Фото unsplash

Пчихун турботливий (завжди чхає в лікоть)

Цей тип пчихуна від попереднього (посереднього) відрізняється мало – та, власне, майже нічим.

Важлива відмінність тільки одна: він більше турбується про людей навколо, тож долоньку вважає прикриттям недостатнім. А отже – чхає в лікоть.

Така людина зазвичай любить все робити за правилами, послідовно та виважено. Йому сказали, що треба прикриватися під час чхання – він так і буде робити.

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Пчихун автоматичний (чхає чергами, немов з автомата чи кулемета)

Якщо від людини втікають перехожі, птахи, коти й собаки, і навіть равлики чимдуж – це яскравий знак, що матимемо нагоду зустріти пчихуна автоматичного. Вид рідкісний, відверто кажучи, але все ще відомий.

Не дивно, що багаторазове "апчхи" (від трьох разів) іноді є підставою для людини пишатися собою. Наприклад, британка Данні Гріффітс чхала 977 днів поспіль (і потрапили до книги рекордів Гіннеса).

Якщо серйозно: така людина найчастіше любить бути в центрі уваги (більше психолог Кермуд нічого про цей тип пчихуна сказати не наважився).

Пчихун нахабний (чхає на всіх і все, але завжди вдає, що все ок)

Це людина, яка чхає без прикриття, без поквапу, бездумно, безапеляційно – і ще дуже багато "без". І не відчуває щодо свого "апчхи" жодних емоцій. Або вдає, що не відчуває.

На щастя, вид червонокнижний. А через його рідкісність – і розповісти про нього нічого.