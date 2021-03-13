Що розповідає про людину її "апчхи": спостереження психолога

Джерело:Daily Mail
Чи небезпечно чхати? Ну, трохи так – особливо якщо ти десь у лісі в кущах, а поруч бродить ведмідь. Або якщо ти вперше за місяць вийшов у люди, а всі друзі повтікали – бо вирішили, що у тебе коронавірус.
А так, загалом – це природня людська звичка. Утім, навіть вона може розповісти людям навколо дещо цікаве про тебе. Розповімо дещо цікаве й ми на Men 24 – про 6 типів пчихунів.
Також цікаво Як прожити день правильно, або Найкращий час для помсти: майже жартівливі поради
Британське видання Daily Mail навело спостереження фахівця з мови тіла Робіна Кермуда та його класифікацію людей за типом "апчхи".
То такий пчихун, що краще лусне, аніж дозволить собі гучне "апчхи". Він вперто заганяє оте "апчхи" всередину себе, а там – жорстоко придушує. Ну, коли вже геть несила – від нього можна почути щось схоже на чхання, але дуже тихеньке.
Якщо серйозно: тихеньке "апчхи" вказує на людину стриману й тактовну, яка не бажає завдавати нікому клопоту. При цьому така людина цінує свою точку зору та спроможна донести її до інших.
Важко повірити, але така людина насправді просто стримана й тактовна / Фото unsplash
А це пчихун, який береться за справу вкрай ретельно. Так, щоб не на 100, а на всі 500 відсотків. Він чхає широко, смачно – аби почули навіть у сусідній галактиці (і побоялися вступити з нами у контакт).
Якщо серйозно: таких людей варто остерігатися. Бодай тому, що масштабні "апчхи" можуть перенести на інших людей шкідливу мікрофлору, бактерії чи віруси.
Остерігайтеся "альфа-самців" із гучним "апчхи", адже навколо – коронавірус / Фото pinterest
Ця людина чхає вголос – але не так, що чутно до сусіднього міста. І не душить у собі "апчхи", бо не бачить в цьому сенсу.
Якщо серйозно: таке "апчхи" вказує на впевнену в собі людину із розвиненим самоконтролем. Він знає, що має право чхати. Але й намагається бути ввічливим.
Головне – вчасно прикритися, а так – можна пчихати хоч на весь голос / Фото unsplash
Цей тип пчихуна від попереднього (посереднього) відрізняється мало – та, власне, майже нічим.
Така людина зазвичай любить все робити за правилами, послідовно та виважено. Йому сказали, що треба прикриватися під час чхання – він так і буде робити.
І трохи корисного Як побороти лінь: психологиня дала кілька цікавих порад
Якщо від людини втікають перехожі, птахи, коти й собаки, і навіть равлики чимдуж – це яскравий знак, що матимемо нагоду зустріти пчихуна автоматичного. Вид рідкісний, відверто кажучи, але все ще відомий.
Якщо серйозно: така людина найчастіше любить бути в центрі уваги (більше психолог Кермуд нічого про цей тип пчихуна сказати не наважився).
Це людина, яка чхає без прикриття, без поквапу, бездумно, безапеляційно – і ще дуже багато "без". І не відчуває щодо свого "апчхи" жодних емоцій. Або вдає, що не відчуває.