Опасно ли чихать? Ну, немного да – особенно если ты где-то в лесу в кустах, а рядом бродит медведь. Или если ты впервые за месяц вышел в люди, а все друзья убежали – потому решили, что у тебя коронавирус.

А так, в целом – это естественная человеческая привычка. Впрочем, даже она может рассказать людям вокруг кое-что интересное о тебе. Расскажем кое-что интересное и мы на Men 24 – о 6 типах чихунов.

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Британское издание Daily Mail привело наблюдения специалиста по языку тела Робина Кермуда и его классификацию людей по типу "апчхи".

Что твое "апчхи" рассказывает о тебе людям вокруг

Чихун обыкновенный (незаметный и тихий)

Это такой чихун, который лучше лопнет, чем позволит себе громкое "апчхи". Он упорно загоняет "апчхи" внутрь себя, а там – жестоко подавляет. А когда уже совсем невмоготу – от него можно услышать что-то вроде чиха, но очень тихо.

Узнать чихуна обыкновенного легко: его лицо обычно переливается разными красками и гуляет по голове, словно волны на море.

Если серьезно: тихое "апчхи" указывает на человека сдержанного и тактичного, не желающего причинять никому хлопот. При этом такой человек ценит свою точку зрения и способен донести ее до других.



Трудно поверить, но такой человек на самом деле просто сдержан и тактичен / Фото unsplash

Чихун громкий (чихает генеральским тоном)

А это чихун, который берется за дело крайне тщательно. Так, чтобы не на 100, а на все 500 процентов. Он чихает широко, смачно – чтобы услышали даже в соседней галактике (и побоялись вступить с нами в контакт).

Такой человек редко закрывает рот, а еще и гордится объемом воздушно-сопельных испражнений. Обычно это мужчины, которые считают себя альфа-самцами. А громкое генеральское "апчхи" для них – способ самоутвердиться.

Если серьезно: таких людей стоит остерегаться. Хотя бы потому, что масштабные "апчхи" могут перенести на других людей вредную микрофлору, бактерии или вирусы.



Остерегайтесь "альфа-самцов" с громким "апчхи", ведь вокруг – коронавирус / Фото pinterest

Чихун посредственный (так как посередине между громким и обыкновенным)

Этот человек чихает вслух – но не так, что слышно в соседний город. И не душит в себе "апчхи", потому что не видит в этом смысла.

Чтобы людям вокруг не казалось, что такой чихун – нехороший человек, он может себе позволить скромно прикрыть рот ладошкой.

Если серьезно: такое "апчхи" указывает на уверенного в себе человека с развитым самоконтролем. Он знает, что имеет право чихать. Но и пытается быть вежливым.



Главное – вовремя прикрыться, а так – можно чихать хоть во весь голос / Фото unsplash

Чихун заботливый (всегда чихает в локоть)

Этот тип чихуна от предыдущего (посредственного) отличается мало – да, собственно, почти ничем.

Важное отличие только одно: он больше беспокоится о людях вокруг, поэтому ладошку считает прикрытием недостаточным. А значит – чихает в локоть.

Такой человек обычно любит все делать по правилам, последовательно и взвешенно. Ему сказали, что надо прикрываться при чихании – он так и будет делать.

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Чихун автоматический (чихает очередями, как из автомата или пулемета)

Если от человека бегут прохожие, птицы, коты и собаки, и даже улитки вовсю – это яркий знак, что возникла возможность встретить чихуна автоматического. Вид редкий, откровенно говоря, но все еще попадающийся.

Неудивительно, что многократное "апчхи" (от трех раз) иногда является основанием для человека гордиться собой. Например, британка Данни Гриффитс чихала 977 дней подряд (и попала в книгу рекордов Гиннеса).

Если серьезно: такой человек чаще всего любит быть в центре внимания (и больше психолог Кермуд ничего об этом типе чихуна сказать не решился).

Чихун наглый (чихает на всех и все, но всегда делает вид, что все ок)

Это человек, который чихает без прикрытия, без спешки, бездумно, безапелляционно – и еще очень много "без". И не испытывает к своему "апчхи" никаких эмоций. Или делает вид, что не испытывает.

К счастью, вид краснокнижный . А из-за его редкости – и рассказать о нем нечего.