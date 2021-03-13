Что рассказывает о человеке его "апчхи": наблюдения психолога
Опасно ли чихать? Ну, немного да – особенно если ты где-то в лесу в кустах, а рядом бродит медведь. Или если ты впервые за месяц вышел в люди, а все друзья убежали – потому решили, что у тебя коронавирус.
Источник:Daily Mail
А так, в целом – это естественная человеческая привычка. Впрочем, даже она может рассказать людям вокруг кое-что интересное о тебе. Расскажем кое-что интересное и мы на Men 24 – о 6 типах чихунов.
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Британское издание Daily Mail привело наблюдения специалиста по языку тела Робина Кермуда и его классификацию людей по типу "апчхи".
Что твое "апчхи" рассказывает о тебе людям вокруг
Чихун обыкновенный (незаметный и тихий)
Это такой чихун, который лучше лопнет, чем позволит себе громкое "апчхи". Он упорно загоняет "апчхи" внутрь себя, а там – жестоко подавляет. А когда уже совсем невмоготу – от него можно услышать что-то вроде чиха, но очень тихо.
- Узнать чихуна обыкновенного легко: его лицо обычно переливается разными красками и гуляет по голове, словно волны на море.
Если серьезно: тихое "апчхи" указывает на человека сдержанного и тактичного, не желающего причинять никому хлопот. При этом такой человек ценит свою точку зрения и способен донести ее до других.
Трудно поверить, но такой человек на самом деле просто сдержан и тактичен / Фото unsplash
Чихун громкий (чихает генеральским тоном)
А это чихун, который берется за дело крайне тщательно. Так, чтобы не на 100, а на все 500 процентов. Он чихает широко, смачно – чтобы услышали даже в соседней галактике (и побоялись вступить с нами в контакт).
- Такой человек редко закрывает рот, а еще и гордится объемом воздушно-сопельных испражнений. Обычно это мужчины, которые считают себя альфа-самцами. А громкое генеральское "апчхи" для них – способ самоутвердиться.
Если серьезно: таких людей стоит остерегаться. Хотя бы потому, что масштабные "апчхи" могут перенести на других людей вредную микрофлору, бактерии или вирусы.
Остерегайтесь "альфа-самцов" с громким "апчхи", ведь вокруг – коронавирус / Фото pinterest
Чихун посредственный (так как посередине между громким и обыкновенным)
Этот человек чихает вслух – но не так, что слышно в соседний город. И не душит в себе "апчхи", потому что не видит в этом смысла.
- Чтобы людям вокруг не казалось, что такой чихун – нехороший человек, он может себе позволить скромно прикрыть рот ладошкой.
Если серьезно: такое "апчхи" указывает на уверенного в себе человека с развитым самоконтролем. Он знает, что имеет право чихать. Но и пытается быть вежливым.
Главное – вовремя прикрыться, а так – можно чихать хоть во весь голос / Фото unsplash
Чихун заботливый (всегда чихает в локоть)
Этот тип чихуна от предыдущего (посредственного) отличается мало – да, собственно, почти ничем.
- Важное отличие только одно: он больше беспокоится о людях вокруг, поэтому ладошку считает прикрытием недостаточным. А значит – чихает в локоть.
Такой человек обычно любит все делать по правилам, последовательно и взвешенно. Ему сказали, что надо прикрываться при чихании – он так и будет делать.
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Чихун автоматический (чихает очередями, как из автомата или пулемета)
Если от человека бегут прохожие, птицы, коты и собаки, и даже улитки вовсю – это яркий знак, что возникла возможность встретить чихуна автоматического. Вид редкий, откровенно говоря, но все еще попадающийся.
- Неудивительно, что многократное "апчхи" (от трех раз) иногда является основанием для человека гордиться собой. Например, британка Данни Гриффитс чихала 977 дней подряд (и попала в книгу рекордов Гиннеса).
Если серьезно: такой человек чаще всего любит быть в центре внимания (и больше психолог Кермуд ничего об этом типе чихуна сказать не решился).
Чихун наглый (чихает на всех и все, но всегда делает вид, что все ок)
Это человек, который чихает без прикрытия, без спешки, бездумно, безапелляционно – и еще очень много "без". И не испытывает к своему "апчхи" никаких эмоций. Или делает вид, что не испытывает.
- К счастью, вид краснокнижный. А из-за его редкости – и рассказать о нем нечего.
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