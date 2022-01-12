Що таке атмосфера Землі – захисне покривало нашої планети

Атмосфера захищає Землю, причому у багато способів. Без неї ми б просто не існували.

Що ж вона таке та з чого складається? Яка її товщина? Де починається космос? Розповідаємо.

Також цікаво Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Що таке атмосфера Землі

Атмосфера Землі — це тонке (але багатошарове) покривало з повітря. Воно захищає нашу планету від жару та радіації Сонця, а ще – дає нам кисень, яким ми дихаємо.

А проте не кисень (хоч він і вирішальне значення для життя на Землі має) є основним компонентом нашої атмосфери.

78% її складу – це азот.

21% – кисень.

0,93% – аргон.

І тільки 0,04% – вуглекислий газ.

Решта – незначні кількості неону, гелію, метану, криптону, озону та водню, а також пара води.



Завдяки атмосфері Землі ми маємо змогу, власне, жити / Фото unsplash

Яка товщина (висота) атмосфери Землі

Не таке просте питання, як могло б здатися.

У NASA кажуть, що верхній шар атмосфери (екзосфера) сягає на 10 тисяч кілометрів, а далі вже космос.

що верхній шар атмосфери (екзосфера) сягає на 10 тисяч кілометрів, а далі вже космос. Але більшість вчених мають іншу думку – що лінія Кармана (висота початку космосу) розташована у 100 кілометрах над рівнем моря.

Чому так? Бо 99,99997% атмосфери Землі лежить нижче цієї лінії. Тож саме її вважають таким собі кордоном Землі.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.