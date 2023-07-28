Хімічне картування показало спіральні рукави Чумацького Шляху в приголомшливих деталях

Небачені раніше деталі спіральних рукавів Чумацького Шляху виявили за допомогою хімічного картування. Ця новаторська методика відкрила нові регіони зі щільними плямами молодих зірок.

Цим відкриттям ми завдячуємо роботі дослідницької групи під керівництвом Кіта Гокінса з Техаського університету в Остіні. Вона може мати вирішальне значення для астрономів, які прагнуть зрозуміти еволюцію, форму і структуру нашої галактики.

Також цікаво Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy

Як працює хімічна картографія

Хімічна картографія не є новим процесом, але лише нещодавно вченим вдалося розробити телескопи з достатньою спостережною здатністю, щоб отримати значні результати. Вона показує розподіл елементів у Чумацькому Шляху – від легших, таких як водень і гелій, до важчих, таких як вуглець, азот і кисень.

Протягом свого життя зорі сплавляють водень, утворюючи гелій, а потім сплавляють цей гелій, утворюючи інші елементи. Рівні ж елементів (головно металів), пов'язані з окремими зірками, дають астрономам інформацію про їхній вік. Саме так хімічна картографія дозволила Гокінсу та його колегам визначити, де зосередилися молоді зірки Чумацького Шляху – у спіральних рукавах.

Подібно до ранніх дослідників, які створювали все кращі й кращі карти нашого світу, ми зараз створюємо все кращі й кращі карти Чумацького Шляху,

– сказав Гокінс.

Де в Чумацькому Шляху "тусуються" гарячі молоді зірки

Протягом щонайменше семи десятиліть астрономи знають, що наша галактика має спіральні рукави, які виходять із щільної концентрації зірок, газу та пилу, що лежать в її серці. Однак точна форма цієї вражаючої структури – аж до кількості рукавів, які має наша галактика – залишається невизначеною.

Труднощі ці пов'язані з тим, що ми живемо всередині. Земля розташована в рукаві Оріона приблизно на відстані двох третин шляху від центрального виступу. Ми просто не можемо відлетіти достатньо далеко, щоб побачити нашу галактику з точки зору стороннього спостерігача.

Це як бути у великому місті. Ви бачите будівлі, на якій вулиці перебуваєте, але вам важко зрозуміти, який має вигляд все місто, якщо ви не, скажімо, в літаку, який пролітає над ним,

– пояснив Гокінс



Арка Чумацького Шляху над пустелею Лут в Ірані / Зображення Miguel Claro

Один із традиційних способів картографування Чумацького Шляху полягає у спостереженні за концентрацією молодих зірок, які утворюються під час обертання дуже щільних спіральних рукавів галактики. Під час цього обертання відбувається стиснення газу і пилу, що в підсумку призводить до народження зірок. Іншими словами, виявлення осередку молодих зірок позначає розташування спірального рукава.

Яскраве блакитне світло зірок можуть затьмарювати густі хмари пилу навіть для найсучасніших телескопів. Це означає, що деякі регіони спіральних рукавів залишаються неспостережуваними. Хімічне картографування допомагає обійти цю пилову завісу – бо дає змогу спостерігати за тим, наскільки зірки багаті на метали.

– бо дає змогу спостерігати за тим, наскільки зірки багаті на метали. Ця так звана металічність є також виміром віку, оскільки ранній космос був наповнений воднем і гелієм, але майже не містив металів. Це означає, що найстаріші зорі також складаються здебільшого з водню та гелію і, таким чином, мають "низьку металічність" або "бідні на метали".

або "бідні на метали". Протягом свого життя ці старі зорі виковують важчі елементи за допомогою ядерного синтезу – але коли паливо закінчується, вони розриваються на частини вибухами наднових, які розносять метали по всьому космічному середовищу. Коли збагачені металами хмари пилу і газу розпадаються, народжуючи зорі, наступне покоління зірок багатше на метали, ніж попереднє. Відповідно, молоді зорі будуть "багатими на метали" або матимуть "високу металічність".

Важливим висновком (дослідження – Men 24) є те, що спіральні рукави справді багатші на метали. Це ілюструє цінність хімічної картографії у визначенні структури та формування Чумацького Шляху. Вона має потенціал повністю змінити наше уявлення про Галактику,

– підсумував Гокінс.