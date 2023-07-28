Цим відкриттям ми завдячуємо роботі дослідницької групи під керівництвом Кіта Гокінса з Техаського університету в Остіні. Вона може мати вирішальне значення для астрономів, які прагнуть зрозуміти еволюцію, форму і структуру нашої галактики.
Також цікаво Для чоловіків із характером: рецепт крутого коктейлю Bold Boy
Як працює хімічна картографія
Хімічна картографія не є новим процесом, але лише нещодавно вченим вдалося розробити телескопи з достатньою спостережною здатністю, щоб отримати значні результати. Вона показує розподіл елементів у Чумацькому Шляху – від легших, таких як водень і гелій, до важчих, таких як вуглець, азот і кисень.
Протягом свого життя зорі сплавляють водень, утворюючи гелій, а потім сплавляють цей гелій, утворюючи інші елементи. Рівні ж елементів (головно металів), пов'язані з окремими зірками, дають астрономам інформацію про їхній вік. Саме так хімічна картографія дозволила Гокінсу та його колегам визначити, де зосередилися молоді зірки Чумацького Шляху – у спіральних рукавах.
Подібно до ранніх дослідників, які створювали все кращі й кращі карти нашого світу, ми зараз створюємо все кращі й кращі карти Чумацького Шляху,
– сказав Гокінс.
Де в Чумацькому Шляху "тусуються" гарячі молоді зірки
Протягом щонайменше семи десятиліть астрономи знають, що наша галактика має спіральні рукави, які виходять із щільної концентрації зірок, газу та пилу, що лежать в її серці. Однак точна форма цієї вражаючої структури – аж до кількості рукавів, які має наша галактика – залишається невизначеною.
Труднощі ці пов'язані з тим, що ми живемо всередині. Земля розташована в рукаві Оріона приблизно на відстані двох третин шляху від центрального виступу. Ми просто не можемо відлетіти достатньо далеко, щоб побачити нашу галактику з точки зору стороннього спостерігача.
Це як бути у великому місті. Ви бачите будівлі, на якій вулиці перебуваєте, але вам важко зрозуміти, який має вигляд все місто, якщо ви не, скажімо, в літаку, який пролітає над ним,
– пояснив Гокінс
Арка Чумацького Шляху над пустелею Лут в Ірані / Зображення Miguel Claro
Один із традиційних способів картографування Чумацького Шляху полягає у спостереженні за концентрацією молодих зірок, які утворюються під час обертання дуже щільних спіральних рукавів галактики. Під час цього обертання відбувається стиснення газу і пилу, що в підсумку призводить до народження зірок. Іншими словами, виявлення осередку молодих зірок позначає розташування спірального рукава.
- Яскраве блакитне світло зірок можуть затьмарювати густі хмари пилу навіть для найсучасніших телескопів. Це означає, що деякі регіони спіральних рукавів залишаються неспостережуваними. Хімічне картографування допомагає обійти цю пилову завісу – бо дає змогу спостерігати за тим, наскільки зірки багаті на метали.
- Ця так звана металічність є також виміром віку, оскільки ранній космос був наповнений воднем і гелієм, але майже не містив металів. Це означає, що найстаріші зорі також складаються здебільшого з водню та гелію і, таким чином, мають "низьку металічність" або "бідні на метали".
- Протягом свого життя ці старі зорі виковують важчі елементи за допомогою ядерного синтезу – але коли паливо закінчується, вони розриваються на частини вибухами наднових, які розносять метали по всьому космічному середовищу. Коли збагачені металами хмари пилу і газу розпадаються, народжуючи зорі, наступне покоління зірок багатше на метали, ніж попереднє. Відповідно, молоді зорі будуть "багатими на метали" або матимуть "високу металічність".
Важливим висновком (дослідження – Men 24) є те, що спіральні рукави справді багатші на метали. Це ілюструє цінність хімічної картографії у визначенні структури та формування Чумацького Шляху. Вона має потенціал повністю змінити наше уявлення про Галактику,
– підсумував Гокінс.