Стань найкращим у ліжку: що таке сексуальна самооцінка та як над нею працювати

Так само як варто працювати над своєю самооцінкою в традиційному розумінні, тобі також варто працювати над своєю сексуальною самооцінкою. Це може стати ключем до того, щоб отримувати більше задоволення від сексу і ставати кращими в ньому.

Але що таке сексуальна самооцінка і як можна працювати над тим, щоб підтримувати її на належному рівні? Про це та як її прокачати – читай далі!

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Що таке сексуальна самооцінка

Згідно з клінікою Майо, "сексуальна самооцінка – це впевненість у собі, пов'язана з сексуальною активністю, вашим сприйняттям власної сексуальної привабливості та загальним прагненням до здорової сексуальної поведінки і досвіду". І це йде пліч-о-пліч з тілесною самооцінкою, яка полягає в тому, що ти відчуваєш впевненість у своєму тілі і своїй зовнішності в цілому.

Коли твоя сексуальна самооцінка низька, ти можеш уникати сексу, не отримувати від нього задоволення або не відчувати себе комфортно зі своєю партнеркою, а невпевненість у собі може призвести до того, що ти відчуватимеш занепокоєння з приводу своїх дій і не зможеш легко досягти оргазму.

У клініці Майо пояснюють, що є 5 факторів, які вступають у гру: навички та досвід, рівень привабливості, контроль над своїми думками та емоціями, моральні судження та здатність адаптуватися. Все це може бути частиною того, що підвищує або знижує вашу самооцінку в сексуальній сфері, але є також речі, які ти можеш зробити для себе, щоб підвищити її.

Як підвищити свою сексуальну самооцінку?

Ідея полягає не в тому, що ти стаєш зарозумілим, а в тому, що ти можеш зробити щось, щоб мати здорову самооцінку, яка дозволить тобі насолоджуватися сексуальним життям повною мірою, і щоб тривога за ефективність не створювала тобі проблем.

Підвищити сексуальну обізнаність

Згідно з журналом Psychology Today, щоб підвищити сексуальну самооцінку, потрібно працювати над самоспівчуттям, а також над сексуальною обізнаністю.

Сексуальна самосвідомість вимагає, щоб ми перейшли від досвіду нашої сексуальності ззовні до досвіду зсередини, приглушивши шум, щоб ми могли розвивати глибоке, близьке, нюансоване розуміння нашого еротичного "Я". Кожен з нас заслуговує на те, щоб відчувати себе як вдома у власній шкірі, мати можливість висловлювати свої бажання і потреби в спальні. Кожен з нас заслуговує на досвід еротичної впевненості, яка є автентичною, а не перформативною. Ось чому шлях до еротичної впевненості має бути прокладений через люте співчуття до себе,

– йдеться на сайті.



Важливо прокачувати сексуальну обізнаність / Фото freepik

А це складається з 3 ключів: доброти до себе, уважності та загальної людяності, що означає розуміння того, що ми не самотні, що ми не єдині, хто може мати сумніви або відчувати невпевненість, і що все це нормально.

Слідкуй за тим, як ти розмовляєш з собою

Проблема сексуальної самооцінки полягає в тому, що ти можеш сам її руйнувати негативним наративом і надмірною самокритикою. Експерти кажуть, що важливо змінити наратив, щоб зосередитися на тому, що добре, що тобі подобається, і на своїх сильних сторонах. Так ти зможеш краще розпізнати все, що можеш запропонувати, і мотивувати себе.

Крім того, коли ти зосереджений на позитиві, то все стає менш стресовим, і ти можеш більше насолоджуватися життям.

Покращуй своє спілкування

Згідно з Choosing Therapy, спілкування також може допомогти тобі покращити сексуальний досвід і отримати більше задоволення, оскільки це допомагає краще пізнати себе і один одного, зрозуміти, що їм подобається, що їм потрібно і як просити про те, чого вони хочуть.

На сайті йдеться про те, що пари, які добре спілкуються про секс, мають найкращий секс.

Експериментуй

Це не означає, що ти повинен спробувати всі можливі позиції, БДСМ або найекстремальніші практики, які тобі трапляються. Скоріше, мова йде про те, щоб бути відкритими до можливостей і пробувати нові речі. Так ти зможеш краще зрозуміти, що тобі подобається і що приносить задоволення, а також навчишся слухати свою партнерку та шукати різні способи зробити так, щоб їй було приємно. І не забувай, що практика робить досконалим.



Важливо бути відкритим до експериментів / Фото senivpetro

Піклуйся про своє тіло

Хворіти – це не дуже сексуально, тому важливо піклуватися про своє фізичне і психічне здоров'я, залишатися активним і займатися спортом. Але не тому, що тобі потрібно скинути кілька кілограмів, а тому, що доведено, що фізичні вправи можуть допомогти тобі стати більш впевненим у собі, почуватися добре і цінувати своє тіло і все, що воно для тебе робить.

Коли ти відчуваєш себе добре фізично і психічно, ти можеш більше насолоджуватися життям і краще працювати.

Клініка Майо також рекомендує:

Будь добрим і співчутливим до себе і люби себе таким, яким ти є.

Ознайомся з тим, що приносить тобі задоволення під час сексу.

Зроби бодіпозитивність правилом (без вибачень, без сорому).

Цінуй свою сексуальність.

Прагни бути з людьми, які позитивно впливають на тебе.

Практикуйся говорити "Ні".

Навчися виробляти рутини і звички, які дарують тобі гарний настрій.

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