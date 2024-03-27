Причин цього, очевидно, можна було б назвати безліч – технологічна залежність, підвищений стрес, проблеми з психічним здоров'ям і соціальна відсталість через карантинні обмеження, спричинені COVID-19, – це лише деякі з них, які ми можемо звинуватити, йдеться в новій статті HuffPost на цю тему.

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Кожен четвертий дорослий представник покоління Z, якому станом на 2024 рік може бути вже 27 років, зізнається, що ніколи не займався сексом, згідно з опитуванням Інституту Кінсі та Lovehoney, проведеним у 2021 році, яке цитується в статті.

Близько 31% з цієї групи сказали, що найближче, до чого вони наблизилися, – це секстинг, або віртуальний секс з партнером.

Принаймні один експерт припускає, що "нульовики" просто переосмислюють те, що насправді означає секс.

Коли молоді люди кажуть, що не займаються сексом, це не обов'язково означає, що вони сексуально недосвідчені; скоріше, багато хто з них, здається, виражає свою сексуальність в інший спосіб – і все частіше за допомогою інтернету,

– написав у відповідь на результати опитування Джастін Леміллер, дослідник сексу Джастін Леміллер.

HuffPost звернувся до терапевтів, які працюють з молодими клієнтами, щоб з'ясувати, що саме відбувається. Ось деякі тенденції, які вони помітили. Виявляється, деякі з них напрочуд знайомі, але, як правило, з родзинкою.

Спілкування – велика проблема

Поколінню Z важко говорити з партнерами та потенційними партнерами про межі та бажання, кажуть професіонали.

За словами нью-йоркського терапевта Кіану Джексона, який працює в рамках терапевтичної практики The Expansive Group, розмови про тілесну автономію, згоду та задоволення сьогодні не викликають жодних сумнівів, але, вочевидь, стає важче, коли приходить час застосувати це до власних стосунків.

Я зустрічаюся з багатьма людьми, які шукають підтримки, щоб навчитися захищати себе і говорити правду про свої сексуальні та стосункові потреби,

– сказав Джексон в інтерв'ю HuffPost.



Представники покоління Z дуже сором'язливі / Фото wayhomestudio

Він додав, що існує поширена помилкова думка, що якщо ти хочеш мати довготривалі здорові стосунки, ти повинен бути готовим задовольняти 100% потреб твоєї партнерки 100% часу. Це не тільки дико небезпечне і нереалістичне очікування, але й вчить людей, що твої особисті кордони не настільки важливі. Особливо це стосується тих випадків, коли у стосунках існує чіткий розподіл влади та контролю над поведінкою.

Покоління Z відчуває тиск, коли на їхню сексуальність вішають ярлики

Виявляється, покоління, яке зробило плинність частиною свого бренду, відчуває не менший тиск з боку однолітків, коли справа доходить до визначення власної сексуальності.

Але це не те, що ти думаєш, каже психотерапевт з Лос-Анджелеса Торрі Ефрон Пелтон. Сьогодні молоді люди тиснуть один на одного, щоб "вільно досліджувати свою сексуальність", тоді як вони можуть бути не готові до цієї пригоди.

Завдяки відкритості соціальних мереж і визнанню множинної сексуальної ідентичності, підлітки відчувають як більше прийняття, так і тиск, щоб досліджувати себе, щоб не вписуватися в рамки. Сексуальна свобода призвела до занепокоєння: "А що, якщо я не хочу, щоб секс був випадковим?", "Що, якщо я не знаю, що мені подобається, а всі інші знають?"

– розповіла Ефрон Пелтон в інтерв'ю HuffPost.



Покоління Z не любить, коли на їхню сексуальність вішають ярлики / Фото lookstudio

"Хоча розширення нашого вибору ярликів мало на меті бути інклюзивним, багато моїх клієнтів з покоління Z відчувають тиск, щоб вибрати ярлик на ранньому етапі і дотримуватися його, замість того, щоб по-справжньому дослідити, хто вони є і чого хочуть", – сказала Ефрон.

Вона каже, що їй доводилося допомагати своїм клієнтам зрозуміти, що дедлайну не існує.

"Я часто чую: "Я не знаю, хто я", маючи на увазі сексуальні уподобання, – сказала Ефрон. – На це я просто запитую: "А навіщо вам це знати саме зараз?".

Покоління Z відчуває себе маргіналізованим у певних сексуальних спільнотах

Якщо старша людина може знизати плечима і піти далі, побачивши рекламу або профіль у додатку, який сміливо визначає фізичні вимоги, виключаючи всіх інших, то сексуальні авантюристи покоління Z знаходять таке ставлення засмучуючим, каже Джексон, який ідентифікує себе як "квір, збоченець, чорношкірий терапевт".

Джексон каже, що бачив рекламу заходів, які "обмежують доступ на основі фізичного вигляду – раси, ваги, зросту тощо – або чув про людей, які заплатили за участь у заході, а потім отримали відмову у вході без зазначення причини".

"Будь-яка кольорова людина може припустити, що сталося насправді", – сказав він.

Шквал небажаної оголеності дратує

За словами Ефрони Пелтон, відверто сексуальний контент, який надсилається в таких застосунках, як Snapchat, і зникає безслідно, є великою проблемою для клієнтів покоління Z.

"Якось у мене був молодий клієнт, близько 15 років. Він відкрив свій Snapchat і побачив відверту фотографію, надіслану йому. Він відчував себе абсолютно небезпечно, повертаючись до школи, перебуваючи поруч з однолітком, і не знав, як пережити те, що він щойно побачив", – згадує вона.



Їх дратує небажана оголеність, наприклад, у повідомленнях / Фото wayhomestudio

Для багатьох з цих дітей, відкриваючи Snapchat, немає ніякого попередження про те, що вони можуть побачити. Тож незалежно від того, що вони не хочуть вступати в сексуальні стосунки з цією людиною, їм доводиться жити з образом в голові, який вони ніколи не просили,

– зазначила вона.

Покоління Z відчуває тривогу перед самим сексом

На жаль, ми живемо в культурі сорому, яка передбачає оціночні судження, засновані на тому, як виглядає ваше тіло, і на сприйнятті сексуальної досконалості,

– пояснила Джексон.

"Я маю на увазі, наприклад, те, що на основі того, як ви виглядаєте, хтось може призначити вам сексуальний сценарій ще до того, як ви встигнете представитися. Якщо ви якимось чином не підходите під створений для вас шаблон, то цілком ймовірно, що з вами будуть погано поводитися або соромити просто за те, що ви є собою, що, звичайно, може призвести до підвищеної тривожності, коли ви намагаєтеся займатися сексом або мати з кимось інтимні стосунки", – сказав він.



Представники покоління Z можуть стресувати і перед самим сексом / Фото freepik

Це особливо актуально для квір-чоловіків, які можуть відчувати тиск, змушуючи їх брати на себе ту чи іншу роль з партнером, підкреслив експерт.

Підсумок – хоча відверті розмови про секс і більш відкрите ставлення до нього стали нормою серед молоді, ще багато чого має відбутися, щоб молодь відчула себе по-справжньому комфортно у власному тілі.

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Джексон зазначив, що у нашій культурі все ще існують дуже поширені та шкідливі повідомлення про секс та інтимні стосунки, які глибоко вкоренилися і не зникнуть ще досить довго.

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