Що таке сексуальний інтелект та як його визначити: перевір себе

Сексуальний інтелект – надзвичайно недооцінений соціальний навик, який має неабиякий вплив на наш загальний добробут. До твоєї уваги простий тест, який допоможе визначити рівень сексуального інтелекту, щоб ти міг над ним попрацювати. Тож гайда проходити!

Спочатку концепція сексуального інтелекту здається дивною. Коли ти чуєш це, спочатку виникають думки про дивні тести на IQ, які ти колись точно проходив. Спойлер: цей тест однозначно буде кориснішим для тебе.

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Що таке сексуальний інтелект?

Сексуальний інтелект також можна назвати сексуально-емоційним здоров'ям. Це саме те, наскільки ти задоволений своїм сексуальним життям і наскільки природно та розумно ти його сприймаєш.

Сам термін придумали у 2002 році психологи Шері Конрад і Майкл Білбурн. У своїй однойменній книзі вони вперше говорили про те, як наш еротизм визначається нашим "коефіцієнтом сексуального інтелекту, що складає більшу частину наших інтелектуальних здібностей".

Сексуальний інтелект – це не те, з чим ми народжуємося, і це не дар, яким володіють деякі. Над ним працюють протягом років, спираючись на свій досвід.



Сексуальний інтелект – не те, з чим ми народжуємося / Фото Unsplash

Як розрахувати свій сексуальний інтелект?

Хоча є багато експертів, у яких є свої власні методи розрахунку сексуального інтелекту, одним з найпопулярніших є тест експерта Антоні Болінчеса.

Щоб пройти його, тобі потрібно:

додавати 1 бал за кожне ТАК у питаннях 1, 2, 4, 5, 7 або 10, а також 1 бал за кожне НІ у питаннях 3, 6, 8, 9, 11 та 12.

1. Ти почуваєшся вільним і готовим проявити сексуальну ініціативу?

2. Ти вільно говориш про свою сексуальність зі своїм партнером?

3. Ти відчуваєш, що тебе часто сексуально використовують?

4. Чи вважаєш ти, що більшість сексуальних дій – секс на одну ніч або з партнером на все життя, – винагорода для вас обох?

5. Ти займаєшся сексом так часто, як того хочеш?

6. Ти думаєш, що твій партнер занадто егоїстичний?

7. Чи є у тебе бажання бути зі своїм партнером після оргазму?

8. Твої стосунки здаються тобі занадто одноманітними або занадто рутинними?

9. Ти почуваєшся винуватим через сексуальні думки або мастурбацію?

10. Чи вважаєш ти, що сексуальні ритуали, які ви практикуєте, відповідають твоїм реальним потребам?

11. Чи приймаєш ти певні ініціативи від свого партнера, але потім відчуваєш, що він робить щось, що не відповідає твоїм потребам?

12. Як ти думаєш, у більшості людей повноцінніше та щасливіше сексуальне життя, ніж у тебе?

Оцінка твого сексуального інтелекту

0 – 2 бали: погано;

3 – 4 бали: неадекватно;

5 – 7 балів: прийнятно;

8 – 10 балів: високий;

11 – 12 балів: відмінно.



Пройди тест і перевір, чи потрібно тобі прокачати сексуальний інтелект / Фото Unsplash

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Якщо ти хочеш отримувати задоволення від сексу, тобі потрібно працювати також над своїм сексуальним інтелектом. Варто не лише розуміти, чого ти хочеш, а й чого – ні. Варто не лише дарувати задоволення, а й пам'ятати, що заняття коханням – взаємний процес. Тож кохайтеся, бо ви того варті!