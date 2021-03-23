Секс – той вид діяльності, який потребує постійного удосконалення. Не можна просто сісти й очікувати, що твоя партнерка отримуватиме шалене задоволення від процесу. А також слід уникати поширених помилок, яких припускається більшість чоловіків. Не роби так!

Заняття сексом – не лише концентрація на позиціях, а також ерогенних зонах партнерки. Цей процес значно більше, ніж просто проникнення та ритмічні коливання. Тож потрібно прокачувати свої скіли, якщо хочеш стати справжнім асом у цій справі. Далі ми розповімо про поширені помилки під час сексу, яких ти не повинен припускатися.

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1. Секс починається у спальні

Затям собі раз і назавжди, що жінки не збуджуються за 3 секунди. Секс-терапевт Ян Кернер наголошує, що потрібно працювати над сексом з початку дня. Після прокидання обійми свою кохану, поцілуй її. Під час прогулянки тримайтеся за руки.

"Обійми протягом 30 секунд стимулюють окситоцин – гормон у жінок – який створює відчуття зв'язку та довіри", – підкреслив він.



Експерти рекомендують працювати над збудженням задовго до сексу / Фото Unsplash

Вона повинна відчувати, що ти цінуєш її й отримуєш задоволення від спільного проведення часу. Якщо протягом дня підтримувати вогник бажання у жінки, то ввечері спалахне справжня пожежа пристрасті.

2. Ти думаєш, що знаєш усе

Іноді твоя партнерка може симулювати оргазм, щоб не образити тебе. А тобі може здаватися, що ти все робиш правильно. І найбільша твоя помилка в тому, що ти не ставиш жодного питання. Кернер пропонує запитувати кохану, що б вона хотіла змінити, а що – ні. Іншими словами, тобі потрібно запитати у неї маршрут, щоб не загубитися дорогою до оргазму.

3. Дотримуєшся свого плану

Не варто думати, що якщо вона досягнула оргазму в певній позиції кілька разів поспіль, то більше нічого не потрібно міняти. Її збудження може залежати від настрою, а також від місячного циклу. Тож слід відчувати свою партнерку. Пам'ятай про те, що не існує інструкції, яка могла б безвідмовно щоразу працювати.

"Зверни увагу на свою партнерку. Спробуй різні речі та глянь, як вона на них реагує", – підкреслює психолог Лонні Барбах.



Секс не повинен бути передбачуваним / Фото Unsplash

4. Концентруєшся лише на фізичному контакті

Що тобі у першу чергу спадає на думку, коли ми кажемо слово "прелюдія"? Так і знали, що ти відразу ж подумав про стимуляцію клітора, сосків, а також поцілунки. Усе це, звичайно ж, потрібно. Але варто також пам'ятати, що секс для жінки – не лише фізичне заняття. Жінки часто збуджуються завдяки еротичним фантазіям. Тож не лінуйся ділитися своїми відчуттями з партнеркою.

5. Чекаєш, що секс закінчиться оргазмом

Статистика свідчить про те, що 80% жінок не можуть досягнути оргазму лише від заняття сексу. Воно й не дивно, адже більшість поз для сексу не дозволяють стимулювати клітор. Гаразд, то як тоді задовольнити свою кохану?

"Жінки досягають оргазм значно частіше від орального сексу, ніж вагінального", – додає Кернер.

Він також пропонує додати до процесу секс-іграшки, які допоможуть стимулювати її ерогенні зони. І не потрібно переживати, що якась цяцька замінить їй тебе у ліжку. Це неможливо.



Зовсім не обов'язково концентруватися на оргазмі / Фото Unsplash

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6. Ти пропускаєш момент спокушання

Звичайно ж, ти уже добився її, то й не потрібно більше старатися. А от і ні. Секс-експерти рекомендують працювати над спокушанням. Спробуй визначити, що найбільше подобається твоїй партнерці. Можливо, її збуджують дотики. А, можливо, брудні словечка. Ти повинен відчувати, що дозволяє їй розігрітися, щоб вона могла отримати ще більше задоволення під час сексу.

7. Ти зосереджений на "кнопці"

Більшості жінок для досягнення оргазму необхідна стимуляція клітора. Але це значно складніше, ніж ти можеш собі подумати.

Купер наголошує на тому, що деякі чоловіки "не розуміють анатомію клітора". Це значно більше, ніж маленька "кнопка", яку ти можеш побачити. Її нервові закінчення поширюються по вульві та піхві. Усі ці потенційні точки задоволення варто вивчити.

Секс-експерти рекомендують бути не надто агресивними під час стимуляції. Надмірна сексуальна агресія може позбавити деяких жінок задоволення. Тому потрібно уважно слідкувати за реакцією партнерки, щоб не проґавити момент, коли "приємно" переходить у "жахливо".



Зовсім не обов'язково зосереджуватися лише на кліторі / Фото Unsplash

Вчитися краще, звичайно ж, на чужих помилках. Але якщо ти теж їх припускаєшся, то важливо намагатися надалі уникати їх. Секс повинен приносити задоволення вам обом. Тож кохайтеся, бо ви того варті!

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