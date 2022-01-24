Шкіряне проти замшевого: плюси та мінуси популярних матеріалів взуття

Швидше за все, у твоєму гардеробі є як шкіряне, так і замшеве взуття. Ми ж спробуємо пройтися по перевагах і недоліках кожного з них, про які тобі не розкажуть консультанти у крамницях.

Твій гардероб повинен бути різноманітним. Усе для того, щоб ти міг комбінувати речі та уникати моментів, коли образ стає відверто нудним. Тож в одних ситуаціях доречним доповненням буде шкіряне взуття, а в інших – замшеве. Спробуймо розібратися у плюсах і мінусах кожного з матеріалів.

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Плюси та мінуси шкіряного й замшевого взуття

Шкіряне взуття

Переваги шкіряного взуття

Серед переваг, якими володіє шкіряне взуття, – довговічність. Це досить стійкий матеріал, який залишається надійним з плином часу. Ба більше, таке взуття з роками може набувати вінтажного та цікавого вигляду. Головне – правильно за ним доглядати.

А ще шкіра достатньо гнучка, що забезпечує тобі постійний комфорт. Також її можна назвати універсальною. На щастя, шкіряне взуття може доповнити практично будь-який образ.

Остання перевага: шкіра має властивість розтягуватися. Тож взуття з цього матеріалу ти можеш розносити, якщо воно трохи замале.



Одна з переваг шкіряного взуття – його довговічність / Фото Radek Skrzypczak

Недоліки шкіряного взуття

Проблеми зі шкіряним взуттям у тому, що якщо ти шукаєш справді натуральну шкіру, то, найімовірніше, знайдеш досить високі ціни. Та й догляд за таким взуттям може бути складним, якщо ти дійсно хочеш, щоб щодня пара виглядала так, ніби ти вчора приніс її з магазину.

Шкіряне взуття не дуже добре пропускає повітря. Це може бути справжньою проблемою для тих, у кого пітніють ноги. Але немає нічого гіршого, ніж штучна шкіра, яку видають за справжню. Тут простим тестом з мокрим пальцем не обійтися.

Замшеве взуття

Переваги замшевого взуття

Замшеве взуття – один з найкращих варіантів чоловічого взуття як для формального, так і для елегантного повсякденного образу. Воно надає витонченого й елегантного вигляду. Зазвичай ти виявиш, що таке взуття м'яке, легке та зручне.

Взимку замшеве взуття захищає від холоду. А от влітку – дозволяє дихати.



Замшеве взуття ідеально доповнить твій образ / Фото Jeroen den Otter

Недоліки замшевого взуття

Коли ми говоримо про натуральну замшу, ми також стикаємося з досить високими цінами. Крім того, догляд за нею ще складніший, ніж у випадку зі шкіряним взуттям. Особливо у тих ситуаціях, коли ти хочеш, щоб взуття завжди зберігало вітринний вигляд.

Ще один недолік полягає в тому, що таке взуття не дуже добре товаришує з сонцем. Прямі промені з часом можуть позбавити його кольору або змінити його до невпізнання.

Не варто також забувати про те, що замшеве взуття більше боїться води, ніж шкіряне. Тож у дощову погоду краще йому не віддавати перевагу.

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Якщо нам потрібно було б вибирати між замшевим і шкіряним взуттям, то ми б віддали перевагу двом матеріалам. Кожен із них приємний, зручний і допоможе бездоганно доповнити твій образ. Просто потрібно вміти правильно доглядати за взуттям, а також підбирати його під слушний момент. Тож нехай у твоєму гардеробі буде і якісне шкіряне, і замшеве взуття. Гірше точно не буде!