Син покрив усе своє тіло гримом, щоб мама могла побачити його без татуювань: її реакція безцінна

У нашого нового героя, Денні Стала, понад 72 татуювання. Малюнками покриті його ноги, руки, частина грудей, шиї. Навіть на обличчі у хлопця є 9 татуювань та 1 на задній частині черепа. Тож він вирішив здивувати маму, яка вже давно не бачила свого сина без малюнків. Для цього він загримувався повністю. Її реакція безцінна!

У недавньому епізоді шоу Truly's Transformed 27-річний хлопець, котрий зробив перше татуювання у 18 років, вирішує покрити своє тіло гримом. Над ним попрацювали професіонали, щоб мама героя могла знову побачити свого сина без малюнків на тілі. Денні таки вдалося не на жарт здивувати її.

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"Якби я прокинувся без татуювань, я б, напевно, відчув себе звичайним братом. "Гей, як справи? Мене звуть Чад. Підемо на пляж". Ні, я б це зненавидів", – зізнається він.

Візажистка Рейвен починає з нанесення колірного коректора практично на все тіло Денні. Потім накладає поверх нього пігмент, що відповідає тону його шкіри. Потім вона дозволяє йому застигнути та повторює.

"Він дійсно має добрий вигляд. Нам вдалося повернути на його обличчя багато природних чоловічих контурів", – додає вона.

Дивися на відео, як відбувалася трансформація Денні:

Без татуювань Денні нагадує Кена

"Чорт забирай! Я виглядаю, наче довбана лялька Кена. Це так дивно! Мені це не подобається... Це не для мене", – зізнається він, коли бачить результат.

Він додав, що не очікував, що це матиме настільки шалений і реалістичний вигляд. Потім Денні йде, щоб продемонструвати новий вигляд своїй матері Робін. Вона, до слова, не відразу ж звикнула до татуювань на його обличчі. Та й узагалі перше татуювання він зробив без її дозволу.

Я не впізнаю тебе! Ти маєш зовсім інакший вигляд! Мені це не подобається... Я сумую за твоїми татуюваннями. Тому, що це ти. Вони відповідають твоїй особистості,

– каже шокована мама.

Ніхто не очікував, що реакція мами Денні буде саме такою. Але це вкотре доводить, що батьки люблять нас різними.

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