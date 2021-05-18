Тож з травня гості мережі матимуть можливість не лише отримати стильну стрижку, а й провести приємно час і розслабитися за допомогою коктейлів на основі горілки Nemiroff.

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Про мережу Frisor Barbershop

Ця мережа барбершопів поєднала у собі старовинні традиції з технологіями, кінематографічним освітленням для якісної геометрії у стрижках. Класичні техніки у ньому поєднуються з мистецтвом скульптури чоловічої стрижки. Усе це дозволяє розкрити та створити індивідуальний, упевнений образ.

Мережа Frisor Barbershop представлена у 16 регіонах України (налічується 40 закладів). Також у неї є філії у Польщі та Австрії.

У барбершопі запевняють, що вони – перші, хто наважився порушувати усі стереотипи. Вони називають себе симбіозом барберів, скульпторів і класиків, котрі прагнуть до досконалості. Для цього майстри щотижнево проводять зустрічі та майстер-класи у Києві та по всій Україні, діляться секретами та тонкощами правильного домашнього гоління небезпечною бритвою, а також ритуалами королівського гоління. Не обходиться й без практичних порад про догляд за бородою та вусами, а також про правильну укладку волосся, підбір ідеальної стрижки за формою обличчя.

"Ми хочемо допомогти справжнім чоловікам бути ще більш незалежними та впевненими у собі. Frisor Barbershop – чоловічий клуб, у якому ви не тільки станете кращими, а й будете озброєні досвідом наших предків", – наголошують у барбершопі.

Frisor Barbershop має головну особливість. Це перший барбершоп у Києві та Україні, який відкрили майстри.

Наполегливість – ключ до успіху

Відкрив барбершоп Дмитро Верховецький. Сам він зізнається, що його завжди рухала вперед ціль. Перебравшись до Києва з Миколаєва він розумів, що попри порожні кишені у нього надзвичайно багато амбіцій. І він вирішив не боятися труднощів, використовуючи їх на власну користь.

"Я зрозумів, що потрібно відкривати свою справу, навіть якщо немає інвесторів і капіталу. Я наполегливо працював і зміг орендувати невелике приміщення на Пушкінській, де тоді вперше відчув усю важливість керівництва. На момент відкриття мені було 23 роки, і я до кінця не вірив, що це зі мною сталося", – зізнається він в інтерв'ю.

Дмитро володіє таким же нестримним духом, як і бренд Nemiroff. Тож не дивно, що мережа барбершопів Frisor Barbershop та Nemiroff об'єдналися, щоб створити справжній чоловічий клуб.

Frisor – це наш дім

Що стосується роботи в команді, то Дмитро переконаний, що керівник – це, в першу чергу, людина, котра не ставить себе вище інших. Він повинен грамотно доносити свої ідеї до співробітників, знати, що робить та яку ціль переслідує.

"Ми побудували систему, в якій усі на рівних і разом думаємо, як покращити наше місце. Я прививаю хлопцям відчуття, що Frisor – це наш дім. Кожне питання обговорюється і всі сторони доходять до одного правильного рішення", – наголошує він.

Тож кожен гість Frisor Barbershop почуватиметься у барбершопах мережі, наче вдома. Тут ти не лише отримаєш фахові поради від професіоналів і знавців своєї справи, а й зможеш максимально розслабитися та відпочити від метушні.

У хлопців з Frisor Barbershop наполеонівські плани. Вони планують підкорити весь світ, а також створити новий світовий стандарт якості для барбершопів. Саме з цією метою вони відкрили новий сайт Frisor World. З його допомогою вони планують стати ближчими до нових франшиз. Поки барбершопи є у Польщі та Австрії, і дуже скоро їхня кількість лише зростатиме.

Відчуття свободи надихає

Дмитро зізнається, що його надихають музика, пригоди, концерти та мотоцикл, який дарує відчуття свободи.

"Це максимально спонтанна, але вдала покупка мотоцикла Yamaha Drug Star у хлопця, який просто приїхав у гараж і розповів мені про бажання продати його. Він назвав смішну ціну і я без роздумів купив його", – розповів він.

"Не розслаблятися та завжди бути в тонусі. Якщо ти не будеш жити зараз, то коли?", – риторично запитує Дмитро.

Творчість допомагає розвиватися

Він ніколи не стоїть на місці та завжди придумує нові шляхи для досягнення внутрішнього щастя.

"Більшу частину мене займає творчість, а саме косплеї відомих персонажів. Також я люблю geek-культуру і все, що з нею пов'язано: комікси, серіали, фільми, книги. Це не просто хобі, а цілий світ нескінченних історій і персонажів", – розповідає він.

Що стосується косплеїв, то для максимальної схожості з Джоном Сноу, Дмитро катався на вулицях на коні. Його усе це надихає, перезавантажує та залишає приємні спогади. Тож він обожнює їздити на Comic Con, робити тематичні фотосесії та зустрічатися з цікавими людьми, яким теж подобається перевтілюватися.

"Завдяки розвитку творчих якостей, я знаходжу нестандартні рішення та завжди залишаюся трохи дитиною. Саме це допомагає мені в роботі над Frisor", – додає він.

Також Дмитро запевняє, що ніколи ні про що не шкодує. Його вибір і є результатом сьогоднішніх успіхів.

"Усе як у фільмі "Назад у майбутнє" – якщо ти змінюєш минуле, то змінюєш і майбутнє. Усі мої помилки, правильні або не дуже рішення, роблять мене Дімою, якого знає більшість. Мені подобається все, я нічого б не змінив", – наголошує він.



Долучися до чоловічого клубу разом з Frisor та Nemiroff / Фото Nemiroff

Ми вважаємо, що рішення поринути в атмосферу та долучитись до чоловічого клубу разом з Frisor та Nemiroff точно буде правильним. Та й зробити це досить просто – записуйся у барбершоп, оновлюй свій стиль, та заодно круто проведи час в хорошій компанії та з коктейлем під настрій.

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