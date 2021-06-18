Американська модель у крихітному купальнику перевтілилася на спокусливу мавку: фото

Сінді Прадо знається на спокушанні. Тож не дивно, що вона з величезним задоволенням зваблює своїх підписників в інстаграмі за допомогою гарячих фото. От, наприклад, цього разу вона приміряла на себе образ сексуальної мавки. Насолоджуйся свіженькими фотографіями Сінді Прадо на Men 24.

Серію спокусливих світлин Сінді Прадо зробила у Мексиці. На них американська модель позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює гарячі форми красуні. Себе ж вона жартома назвала острівною дівчинкою.

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Нам, до слова, шалено сподобалося друге й останнє фото. Підписникам же Сінді Прадо припали до душі геть усі кадри. Про це свідчать майже 50 тисяч лайків, а також шалена кількість коментарів під її постом:

"Сяюча богиня";

"Неймовірна перспектива";

"Як завжди сексуальна";

"Красива та надзвичайно спокуслива";

"Найкрасивіше тіло, яке я бачив у своєму житті";

"Я в раю? Бо ти – справжній ангел".

Складно не погодитися з підписниками Сінді Прадо. Особливо, якщо враховувати той факт, що ці спокусливі фотографії не залишили абсолютно нікого байдужим. Ми ж традиційно нагадуємо, що варто підписатися на нашу героїню, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї!

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