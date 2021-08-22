Скільки днів на місяць потрібно тренуватися, щоб побачити результат

На жаль, регулярне відвідування тренажерного залу не завжди гарантує результат. Тому ми й нагадуємо про те, що тренування мають бути різноманітними, а навантаження – зростати. Але, як виявляється, частота відвідин залу теж має неабиякий вплив. І саме на цьому питанні ми загостримо свою увагу.

Якщо ти регулярно ходиш у зал, бігаєш по кілька кілометрів або виконуєш складні тренування, ти, природно, захочеш побачити результат за якийсь час. Але якщо ти не бачиш результатів, це може бути пов'язано з тим, що ти тренуєшся недостатньо днів на місяць або ж вибираєш неправильну інтенсивність.

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Скільки днів на місяць потрібно тренуватися

Тоні Хортон, творець програми домашніх тренувань Power 90 Extreme (P90X) рекомендує

тренуватися щонайменше 22 дні на місяць, а в ідеалі – 25 днів.

Водночас він закликає кожного проявити бодай трохи терпіння.

"Ми ходимо до школи 12 років, а іноді ми вчимося роками після цього. Нам все одно, скільки часу це займе, але якщо ми не схудли через 2 місяці, ми все кидаємо. Не треба так", – наголошує він.



Побудова тіла – складна формула, в якій є безліч змінних / Фото Rawpixel

Інтенсивність має значення

Але, за словами фітнес-тренера Ноа Неймана, тренера міжнародної мережі спортзалів Barry's Bootcamp, найголовніше – це те, як ти тренуєшся. Зрештою, просто ходіння до тренажерного залу не принесе тобі результатів.

"Постійні, інтенсивні зусилля та справжня самовіддача – ось що відрізняє гімнастів з тілом, яке ти відчайдушно хочеш, від тих, хто ходить, але ніколи не бачить результатів", – підкреслює Нейман.

Якщо ж бажані результати не з'являються попри 22 дні тренувань на місяць, є метод, який може тобі допомогти.

Починай з вправи, яку ти найбільше не любиш!

Якщо ти ненавидиш біг, спочатку займи бігову доріжку, тому що це не те, до чого твоє тіло звикло. І, отже, воно швидше адаптується й негайно активує необхідні частини тіла.



Твої тренування мають бути інтенсивними / Фото Rawpixel

Вийди із зони комфорту

Те ж саме і зі спортсменами, які звикли до суворого розпорядку: просто потрібно час від часу вводити щось нове, інакше організм звикне до постійного навантаження. Наприклад, якщо ти кілька тижнів виконував підходи по 20 відтискань, ти можеш збільшити їх до 25 або додати станову тягу до своїх сетів.

"Найкраще, що ти можеш зробити, – постійно міняти щось. Ти змінюєшся щодня, від тренування до тренування, від місяця і до місяця", – додає Тоні Хортон.

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Прислухайся до порад гуру тренувань. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів. Ми ж не втомлюємося нагадувати про збалансоване харчування, здоровий сон, постійне нарощування напруги під час тренувань. А ще про те, що робота над своїм тілом – марафон, а не спринт. Тож не варто поспішати!