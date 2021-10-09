Скільки калорій можна спалити під час футбольного матчу

Складно знайти когось, хто не грав би у футбол у дитинстві. З віком ми усе більше віддаємо перевагу перегляду матчів, що дуже і дуже дарма. Якщо ти не знав, то за допомогою цієї фізичної активності можна добряче спалювати калорії. Особливо у старшому віці.

Футбол – це не лише про бігання за м'ячем, координацію та шалену фізичну активність. Він ще й може стати відмінним способом позбутися зайвих кілограмів. Ясна річ: за умови, що ти викладаєшся на повну, а також не зловживаєш шкідливою їжею.

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Футбол спалює калорії

Спеціалізований сайт Burned Calories розрахував, скільки калорій можна спалити за допомогою футболу. До прикладу, якщо ти важиш 65 кілограмів, то за кожні 15 хвилин гри у футбол ти спалюватимеш 119 калорій.

Це означає, що за 30 хвилин інтенсивної гри ти здатний спалити 238 калорій. Протягнеш цілий матч? Тоді у твоєму активі буде уже 714 спалених калорій. Якщо ж ти важиш 80 кілограмів, то в середньому зможеш спалити 882 калорій.

Якщо порівнювати з іншими видами спорту, то футбол спалює більше калорій, ніж бейсбол, баскетбол, софтбол і волейбол. З іншого боку, хокей на траві, лакрос і регбі за цей же час дозволять спалити ще більше калорій.



Футбольний матч може спалити від 700 калорій / Фото Unsplash

Згідно з даними сайту здоров'я Гарвардського університету, 70-кілограмовий чоловік спалить близько 260 калорій за 30 хвилин або 780 калорій за 90-хвилинну гру.

Дослідження, опубліковане в журналі Biology of Sports, показало, що аматорський футбол має безліч переваг для організму. Він позитивно впливає на кров'яний тиск, знижує масу тіла та зміцнює кістки. Також ученим вдалося виявити покращення метаболізму та серцевої функції, що в цілому є відмінним варіантом для схуднення.

У чому переваги футболу

Цей вид спорту виграє ще й завдяки тому, що рух є постійним, ти робиш не надто багато пауз, і майже усі гравці прагнуть пробігти кілька кілометрів по полю. Особливої уваги заслуговує біг підтюпцем, який ефективно спалює калорії та підтримує форму, а також покращує здоров'я серцево-судинної системи.

Ясна річ, щодня грати у футбол зможуть не всі. Натомість можна взяти собі за звичку збиратися з друзями бодай раз на тиждень. Спалювання калорій буде суттєвим, якщо ти відіграєш 90 хвилин і дотримуватимешся хорошого щотижневого графіка вправ. І, якщо ти дійсно хочеш схуднути, перевіряй, що потрапляє до твоєї тарілки. Уникай споживання надто великої кількості калорій.



Футбол не лише спалює калорії, а й покращує роботу серця / Фото Unsplash

Не лише для молоді

Футбол рекомендується не лише для молодих чоловіків, а й тих, кому за 50. Одне дослідження, зокрема, показало, що цей вид спорту значно знижує жирові відкладення, що робить його відмінним способом для підтримки активності у цьому віці.

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Тож, якщо ти грав у футбол у дитинстві та кинув, ти завжди можеш повернутися до нього. Тобі сподобається. А ще це крута можливість весело провести час з друзями або колегами по роботі!