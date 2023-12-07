Скільки триває кохання – згідно з науковими дослідженнями

Чи можна дізнатися, скільки насправді триває кохання? Чи справді після певного часу у парі воно починає згасати? Віриш чи ні, але наука має такі ж сумніви.

Адже кохання – одна з найбільш вивчених, але найменш зрозумілих форм людської поведінки. А проте експерти з неврології мають певні науково обгрунтовані міркування про закоханість і тривалість кохання в парі.

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4 фази кохання

Фаза перша – "Ейфорія": від 6 місяців до 2 років. На цій стадії кохана людина є центром твого життя. Відбувається "призупинення негативного судження", тобто ти прощаєш або не надаєш особливого значення помилкам чи недолікам своєї пари. При цьому активуються несвідомі фактори, такі як потяг і системи винагороди, тому виділяється багато дофаміну – однієї з речовин, що викликають відчуття задоволення.

На цій стадії кохана людина є центром твого життя. Відбувається "призупинення негативного судження", тобто ти прощаєш або не надаєш особливого значення помилкам чи недолікам своєї пари. При цьому активуються несвідомі фактори, такі як потяг і системи винагороди, тому виділяється багато дофаміну – однієї з речовин, що викликають відчуття задоволення. Фаза друга – "Рання прив'язаність": від 1 до 5 років. На цій стадії активується більш розвинена частина мозку, і ти береш ситуацію під свій контроль. Виникає почуття прив'язаності, але при цьому виділяється більше хімічних речовин на кшталт вазопресину й окситоцину, які іноді називають "гормоном кохання". У цей період ти припиняєш думати 24 на 7 про свою пару і можеш займатися своїми звичайними справами.

На цій стадії активується більш розвинена частина мозку, і ти береш ситуацію під свій контроль. Виникає почуття прив'язаності, але при цьому виділяється більше хімічних речовин на кшталт вазопресину й окситоцину, які іноді називають "гормоном кохання". У цей період ти припиняєш думати 24 на 7 про свою пару і можеш займатися своїми звичайними справами. Фаза третя – "Криза": від 5 до 7 років. Зазвичай на цій стадії трапляється розставання, яке може стати остаточним або ж перейти у примирення, щоб знову зійтися. Відбувається криза або випробування, яке потрібно подолати, щоб зафіксувати особистісний ріст і зміни в обох у парі. І якщо обом вдасться успішно вийти з кризи, вони перейдуть до наступного етапу.

Зазвичай на цій стадії трапляється розставання, яке може стати остаточним або ж перейти у примирення, щоб знову зійтися. Відбувається криза або випробування, яке потрібно подолати, щоб зафіксувати особистісний ріст і зміни в обох у парі. І якщо обом вдасться успішно вийти з кризи, вони перейдуть до наступного етапу. Фаза четверта – "Глибока прив'язаність": від 7 років і більше. На цьому етапі стосунки вже встигли пережити низку злетів і падінь, як на американських гірках. Тож з'являється відчуття спокою і безпеки.

Отже, пара може переміщатися між цими фазами, що у підсумку робить стосунки довготривалими й задовільними. Судження ґрунтується на дослідженнях нейробіологині та експертки з романтичного кохання Гелен Фішер, докторки філософії, та Люсі Браун, докторки філософії, клінічної професорки неврології.



Закохані пари зазвичай проходять крізь чотири чіткі фази у своїх стосунках / Фото freepik

Чи може кохання тривати вічно

Учені вивчали мозкову активність у закоханих від найперших до останніх стадій. Зокрема, докторка Фішер просканувала мозок 17 людей віком за 50 років, які були шалено закохані у своїх партнерів упродовж щонайменше 21 року шлюбу. Це допомогло дізнатися, скільки триває кохання: почуття інтенсивного романтичного кохання триває від 1,5 до 3 років.

У есе з назвою "Neurocuídate" Сара Теллер, фізикиня і докторка неврології, запевняє, що кохання чи закоханість є коктейлем з гормонів щастя, дія якого триває 15 місяців. "Лиходієм" тут є норадреналін – хімічна речовина, яка може діяти як нейромедіатор, що змушує стан закоханості тривати не довше, ніж зазначений період.

Це один з тих гормонів, які ми вивільняємо, коли відчуваємо стрес: це збільшення норадреналіну викликає тахікардію, прискорене серцебиття, підвищення кров'яного тиску, змушує тремтіти руки, підвищує увагу, сексуальне збудження і може викликати безсоння,

– пояснила Теллер.

Це пояснює, чому коли люди закохуються, вони страждають від тривоги. Також неврологія показала, що закохані люди виробляють багато кортизолу, більш відомого як "гормон стресу".

Фішер підтверджує, що між 12 і 15 місяцями після початку кохання гормональний підйом спадає, і мозок відновлює свою нормальну активність. Відтак виникає чіткіше бачення людини, яка стоїть перед нами.

Вчені вважають, щоб зберегти стосунки далі живими, важливо відсторонитися від суджень, відроджувати ранні етапи та намагатися зберегти новизну, щоб кохання тривало довше. Тож продовження щасливих стосунків чи кохання – навіть довіку – вже залежатиме від свідомих рішень у парі.