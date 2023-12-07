Ведь любовь – одна из наиболее изученных, но наименее понятных форм человеческого поведения. Однако у экспертов по неврологии есть определенные научно обоснованные рассуждения о влюбленности и продолжительности любви в паре.

Смотри также Для смелых ценителей барной культуры: как приготовить коктейль Last Man Standing

4 фазы любви

Фаза первая – "Эйфория": от 6 месяцев до 2 лет. На этой стадии любимый человек является центром твоей жизни. Происходит "приостановка отрицательного суждения", то есть ты прощаешь или не придаешь особого значения ошибкам или недостаткам своей пары. При этом активируются бессознательные факторы, как влечение и системы вознаграждения, поэтому выделяется много дофамина – одного из веществ, вызывающих чувство удовольствия.

На этой стадии любимый человек является центром твоей жизни. Происходит "приостановка отрицательного суждения", то есть ты прощаешь или не придаешь особого значения ошибкам или недостаткам своей пары. При этом активируются бессознательные факторы, как влечение и системы вознаграждения, поэтому выделяется много дофамина – одного из веществ, вызывающих чувство удовольствия. Фаза вторая – "Ранняя привязанность": от 1 до 5 лет. На этой стадии активируется более развитая часть мозга и ты берешь ситуацию под свой контроль. Возникает чувство привязанности, но при этом выделяется больше химических веществ типа вазопрессина и окситоцина, которые иногда называют "гормоном любви". В этот период ты прекращаешь думать 24 на 7 о своей паре и можешь заниматься своими обычными делами.

На этой стадии активируется более развитая часть мозга и ты берешь ситуацию под свой контроль. Возникает чувство привязанности, но при этом выделяется больше химических веществ типа вазопрессина и окситоцина, которые иногда называют "гормоном любви". В этот период ты прекращаешь думать 24 на 7 о своей паре и можешь заниматься своими обычными делами. Фаза третья – "Кризис": от 5 до 7 лет. Обычно на этой стадии случается расставание, которое может стать окончательным или перейти в примирение, чтобы снова сойтись. Происходит кризис или испытание, которое следует преодолеть, чтобы зафиксировать личностный рост и изменения у обоих в паре. И если обоим удастся успешно выйти из кризиса, они перейдут к следующему этапу.

Обычно на этой стадии случается расставание, которое может стать окончательным или перейти в примирение, чтобы снова сойтись. Происходит кризис или испытание, которое следует преодолеть, чтобы зафиксировать личностный рост и изменения у обоих в паре. И если обоим удастся успешно выйти из кризиса, они перейдут к следующему этапу. Фаза четвертая – "Глубокая привязанность": от 7 лет и больше. На этом этапе отношения уже успели пережить ряд взлетов и падений, как на американских горках. Поэтому возникает чувство спокойствия и безопасности.

Итак, пара может перемещаться между этими фазами, что в итоге делает отношения долговременными и удовлетворительными. Суждения основывается на исследованиях нейробиолога и эксперта по романтической любви Хелен Фишер, доктора философии, и Люси Браун, доктора философии, клинического профессора неврологии.



Влюбленные пары обычно проходят через четыре четкие фазы в своих отношениях / Фото freepik

Может ли любовь продолжаться вечно

Ученые изучали мозговую активность у влюбленных от самых первых до последних стадий. В частности, доктор Фишер просканировала мозг 17 человек в возрасте за 50 лет, которые были безумно влюблены в своих партнеров не менее 21 года брака. Это помогло узнать, сколько длится любовь: чувство интенсивной романтической любви длится от 1,5 до 3 лет.

В эссе под названием "Neurocuídate" Сара Теллер, физик и доктор неврологии, уверяет, что любовь или влюбленность является коктейлем из гормонов счастья, действие которого длится 15 месяцев. "Злодеем" здесь является норадреналин – химическое вещество, которое может действовать как нейромедиатор, заставляющий состояние влюбленности длиться не дольше, чем указанный период.

Это один из тех гормонов, которые мы высвобождаем, когда испытываем стресс: это увеличение норадреналина вызывает тахикардию, учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления, заставляет дрожать руки, повышает внимание, сексуальное возбуждение и может вызвать бессонницу.

– объяснила Теллер.

Это объясняет, почему когда люди влюбляются, они страдают от тревоги. Также неврология показала, что влюбленные люди производят много кортизола, более известного как "гормон стресса".

Фишер подтверждает, что между 12 и 15 месяцами после начала любви гормональный подъем падает, и мозг восстанавливает свою обычную активность. Поэтому возникает более четкое видение человека, стоящего перед нами.

Но все это не значит, что после этого нужно разорвать отношения.



Ученые считают, чтобы сохранить отношения дальше живыми, важно отстраниться от суждений, возрождать ранние этапы и стараться сохранить новизну, чтобы любовь продолжалась дольше. Так что продолжение счастливых отношений или любви – даже вечной – уже будет зависеть от сознательных решений в паре.