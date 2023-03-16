Скільки вільного часу потрібно для щастя: наука має відповідь

Ти постійно зайнятий або перевантажений роботою? Це не може не впливати на те, чи почуваєш ти себе щасливим. Для цього, поза всяким сумнівом, кожен із нас потребує трохи вільного часу.

Та проблема, власне, в тому, що іноді у нас так багато справ, що ми жертвуємо саме вільним часом. І це все тільки з надією на те, що у такий спосіб ми станемо продуктивнішими чи ефективнішими на роботі. Насправді все працює геть не так!

Також цікаво Сріблом, платиною та навіть бурштином: як фільтрація допомагає створювати найкращу горілку

Вільний час украй важливий – адже саме в такі періоди ми можемо зняти стрес, відпочити й поповнити втрачену енергію. Тому ти ніколи не почуєш від експертів, що можна прибирати вільний час зі свого розпорядку дня.

Звичайно, треба тримати баланс між робочим часом і часом відпочинку. Фахівці кажуть, що можна визначити мінімальну кількість вільного часу, яка повинна бути у людини щодня – щоб відчувати щастя і задоволення своїм життям.

Вільний час: скільки його потрібно для щастя

Дослідження Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі показало, що занадто багато вільного часу – це не запорука щастя. Але – дуже важливо мати достатньо годин на день, присвячених улюбленим заняттям, не пов'язаним з роботою (навіть якщо ти любиш свою роботу й отримуєш від неї задоволення).



Науковці назвали те, що є найважливішим фактором для проведення вільного часу / Фото unsplash

У дослідженні вказано, що відпочинкову магію творитимуть від 2 до 5 годин вільного часу на день.

Якщо мати його менше – це може призвести до надмірного стресу, що впливає і на здоров'я, пам'ять, і на ризик когнітивного погіршення та серцево-судинних захворювань.

– це може призвести до надмірного стресу, що впливає і на здоров'я, пам'ять, і на ризик когнітивного погіршення та серцево-судинних захворювань. Якщо мати його понад 5 годин – може зявитися відчуття, що ти не є продуктивним чи корисним. Зникає ж відчуття благополуччя, яке приходить після досягнення цілей, і відчуття цінності відпочинку (усе, чого надто багато, зрештою набридає).

Що важливо, справа не лише у наявності часу на відпочинок, а й у тому, як і з ким ти цей час проводиш. Гарвардське дослідження, яке десятиліттями аналізувало щастя, виявило, що найважливіше, що дійсно допомагає людям бути щасливими, – це друзі. Тож вільний час найкраще проводити з ними – це позитивно впливає на психічне здоров'я та настрій.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.