Скільки насправді потрібно їсти яєць, щоб нарощувати м'язову масу

4 березня 2024, 20:09
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Джерело:

GQ

М'язова маса – це загальний набір м'язів в організмі, які виконують різні функції, такі як полегшення руху, стабільність суглобів і захист наших кісток, включаючи скелет. А яйця віддавна вважаються ідеальним джерелом білка для набору м'язової маси.

Окрім питання естетики, збільшення м'язової маси допоможе тобі подбати про решту частин тіла і забезпечити кращу рухливість, спритність і силу. Звичайно, хто не любить дивитися на себе з м'язистим тілом?

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М'язова маса також допомагає нам мати кращу поставу, захищає нас від перепадів температури і навіть від наслідків падіння або удару. З усіх цих причин надзвичайно важливо збільшувати м'язову масу, але як цього досягти?

Як збільшити м'язову масу?

Існує багато альтернативних способів збільшити м'язову масу, починаючи від тренувань, спрямованих на неї, і закінчуючи дієтами та звичками харчування, які зосереджені на тому ж предметі. Однак є кілька ключових інструментів.

  • Тренування, спрямовані на максимальну гіпертрофію (наприклад, з більшою кількістю повторень, ніж з більшою вагою), а також вправи, які працюють на все тіло одночасно, і не забувай про кардіо.
  • Відпочивай достатньо, щоб м'язи могли правильно відновлюватися і нарощувати м'язи після навантажень.
  • Отримуй достатню кількість білка у своєму щоденному раціоні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), звичайній людині потрібно близько 0,8 грама білка на день на кілограм маси тіла, натомість людині, яка прагне наростити м'язову масу, – близько 1,5 – 2 грамів на кілограм маси тіла. За даними ВООЗ, найкращими джерелами цього білка є яйця, яловичина та курятина.


Варто пам'ятати про тренування / Фото Seniv Petro

Скільки яєць я повинен з'їдати в день, щоб наростити м'язову масу?

Тепер, коли ти знаєш, що дієта разом з фізичними вправами є ключовими моментами для збільшення м'язової маси і що яйця є одним з основних джерел білка, тобі, напевно, цікаво, скільки яєць ти повинен з'їдати в день, щоб дійсно помітити ці ефекти на твоєму тілі.

Є кілька факторів, які слід враховувати. З одного боку, пам'ятай, що яйця, окрім того, що є чудовим джерелом білка, також мають високий рівень холестерину, тому їх слід вживати в помірних кількостях, особливо людям з серцево-судинними проблемами, оскільки одне сире яйце містить 184 міліграми холестерину.

Однак одне яйце на день вже забезпечує високоякісним білком і містить дев'ять амінокислот, необхідних для людського організму, оскільки в ньому міститься 13 грамів білка, який можна вживати в будь-який час доби, хоча ідеально – вранці. Одне яйце також містить мононенасичені жири, залізо, цинк, фосфор, калій, кальцій, фолієву кислоту і вітаміни A, D, E, B3 і B12.

Однак, якщо метою є набір м'язової маси, то рекомендується вживати три – чотири яйця на день, за словами дієтолога Годи Кароблайта з Університету Бата в Англії.

Вживання більшої кількості яєць, безумовно, може допомогти людям задовольнити їхні потреби в білку; 25 – 30 грамів білка за один прийом їжі є хорошою метою для більшості людей, що приблизно еквівалентно 4 – 5 яйцям. Це має бути одна з багатьох варіацій харчування. Крім того, що ця їжа дозволяє довше відчувати себе ситим і є низькокалорійною, одне яйце містить 71 калорію,
– додав він.


Експерти рекомендують їсти по три – чотири яйця на день / Фото timolina

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Нарешті, важливо пам'ятати, що ці рекомендації не є правилом, і що кожна людина може потребувати різної кількості білка залежно від своїх потреб. Тому ідеально проконсультуватися з дієтологом або тренером для отримання найкращих рекомендацій для кожного типу фігури та особистих цілей.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.
Автор: Назарій Лазур