Скинув 5 кілограми за 30 днів: бодибілдер поділився секретом успіху

Зайва вага бісить кожного, хто з нею стикається. Вона не лише псує зовнішній вигляд, а й негативно впливає на самопочуття та звичне життя. Тож не дивно, що більшість намагається позбутися зайвого.

Блогер та бодибілдер Вілл Теннісон набрав зайву вагу. Це стало причиною незадоволеності статурою. Тож він вирішив за будь-яких умов позбутися тих кілограмів, які нізвідки взялися.

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У своєму новому відео він ділиться внесеними ним змінами способу життя, які допомогли позбутися 5 кілограмів протягом 30 днів.

Як схуднути за місяць на 5 кілограмів

Таннісон, що і передбачувано, почав з дефіциту калорій. Він споживав щодня по 2500 калорій, але незабаром виявив, що втрачає вагу надто швидко. Це, нагадаємо, може бути небезпечно для твого здоров'я. Тож він вирішив наприкінці першого тижня підійти до розумної межі у 2750 калорій.

Крім того, він їв те саме щодня:

типовий сніданок перед тренуванням – йогурт із протеїновим порошком, молоком кеш'ю, арахісовою пастою та ягодами;

– йогурт із протеїновим порошком, молоком кеш'ю, арахісовою пастою та ягодами; обід – курка, капуста та цукіні з порцією мускатного гарбуза;

– курка, капуста та цукіні з порцією мускатного гарбуза; вечеря – пікантні французькі тости з начинкою з фаршу з індички;

– пікантні французькі тости з начинкою з фаршу з індички; наприкінці дня – багатий протеїном коктейль.

"У мене були моногамні стосунки з цією їжею", – жартує він.

Дивися на відео, як Вілл Теннісон за 30 днів схуднув на 5 кілограмів:

Наш герой також виявив перевагу структурованого харчування. Воно дозволило йому дотримуватися одного і того ж щодня. Тож у нього було значно більше шансів дотримуватися свого раціону. Якби ж у нього був вільний раціон, то, підозрює Вілл, у ньому б точно знайшлося місце пончикам.

Теннісон не дуже змінював свій тренувальний розпорядок. Він лише дозволяв собі достатньо часу для відновлення між тренуваннями, адже був більш схильним до втоми, споживаючи менше калорій.

"Щодо моєї сили, то насправді вона не впала, знизилася моя витривалість", – пояснює він.

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Такі незначні корективи дозволили йому позбутися за місяць 5 кілограмів без страждань. І, що найважливіше, без шкоди для власного здоров'я. Іншим же він рекомендує знайти те, що найкраще підходить для них. І, найголовніше, – переконайся, що тобі подобається процес. Ми ж триматимемо за тебе кулачки, адже не виключено, що наступного разу нашим героєм будеш саме ти.

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