Наш новий герой поставив собі задачу схуднути. Але до цього він вирішив підійти з допомогою виклику: 30 днів протягом 3 хвилин виконувати вправу Альпініст. Дивися, що з того вийшло.

Варте уваги Як приготувати алкогольний коктейль Pear Mule: спробуй себе в ролі барMENa

Хлопець 30 днів виконував вправу Альпініст

Здавалося б, у цій вправі немає нічого особливого. Але було несправедливо не зауважити, що це ідеальний варіант роботи з власною вагою. І хоч наш герой виконував її щодня лише по 3 хвилини, він виявив, що у поєднанні з іншими його зусиллями, зміг скинути понад 13 кілограмів.

Його попередня вага була 100 кілограмів, а по завершенню 30-денного випробування – 85.

Альпініст – досить проста вправа для виконання. Вона не вимагає жодного обладнання, а також відмінно підходить для роботи твоєї верхньої частини тіла, а також ніг. Просто почни з положення планки, а потім по черзі підтягуй коліна до грудей.

Замість того, щоб намагатися зробити якнайбільше повторень, мета тут – підтримувати хорошу форму.

"Ми повинні бути обережними при виконанні цієї вправи. Інакше ми можемо пошкодити м'язи біля таза", – каже він.

Якщо ти хочеш додати Альпініста до свого тренування, він рекомендує спочатку зробити 5-хвилинну динамічну розтяжку.

Дивися на відео, як наш герой 30 днів виконував вправу Альпініст:

Якщо ти новачок і не думаєш, що у тебе є необхідна сила кора або верхньої частини тіла, щоб впоратися з понад однією або двома хвилинами у цій вправі, то є альтернатива. Ти можеш використати крісло або диван для підтримки верху. Це також дозволить зняти частину напруги з твого тіла.

Потім він рекомендує виконувати вправу протягом 15 секунд із максимальним зусиллям. Загалом варто присвятити цій вправі 3 хвилини.

У міру того, як ти станеш сильнішим і звикнеш до Альпініста, ти можеш збільшувати кількість інтервалів, які виконуєш під час тренування, а також зменшувати час відновлення між ними,

– каже він.

Тобі сподобається Як накачати сильні та рельєфні груди: 4 перевірені методи

Ти теж можеш спробувати взяти на озброєння лише вправу Альпініст. Маємо підозру, що через 30 днів тренувань твоє тіло буде тобі вдячним. Не лінуйся працювати над собою, а також ставай кращою версією себе вчорашнього!

Це цікаво – Як привести себе в форму – дивися відео: