Складний шлях до рівності: події в історії спорту, які змінили наш світ
Спорт захоплює людей змагальним духом, рекордами, звитягами у поєдинках зі суперниками й у поєдинках зі собою. А ще – спорт змінює світ, у якому ми живемо.
В історії спорту були події, великі події, які визначали подальший перебіг не тільки самого спорту, а й історії людства. Про деякі з них поговоримо сьогодні на Men 24.
Також цікаво Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Терпкий апельсин: спробуй себе в ролі барMENa
Проти расизму
Проблема расової сегрегації у Південній Африці не зникла навіть після офіційного скасування у 1994 році політики апартеїду.
- Та певним переломним моментом стала перемога у чемпіонаті світу з регбі збірної ПАР "Спрінгбокс".
- Перемога, після якої темношкірий президент ПАР Нельсон Мандела потис руку білому капітанові команди "Спрінгбокс" Франсуа П'єнаару.
Мандела та П’єнаар тиснуть один одному руки / Фото Britannica
За рівність
Лікар із Великої Британії Людвіг Гуттман у 1948 році організував перші міжнародні спортивні ігри для людей, які пересувалися на інвалідних кріслах.
- Ідея була в тому, щоб допомогти реабілітуватися ветеранам Другої світової війни.
- Але ці змагання стали чимось значно більшим. З 1960 і дотепер ми знаємо їх як Паралімпійські ігри.
Так народжувалися Паралімпійські ігри / Фото wellcomecollection