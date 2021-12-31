Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня, а також круто провести час з друзями. У цьому тобі однозначно може допомогти Терпкий апельсин – відмінний зігріваючий алкогольний коктейль, приготовлений на основі горілки Nemiroff Bold Orange.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

Це пряний зігріваючий напій, з яскравим і сильним характером, а також приємною, тонізуючою кислинкою. Справжнє соковите поєднання апельсина та смородини, а також свіжості розмарину, яке доповнюється карамельним, м'яким тілом.

Приготування гарячого коктейлю Терпкий апельсин

Інгредієнти:

  • Nemiroff Bold Orange – 600 мілілітрів
  • Сік чорної смородини – 1500 мілілітрів
  • Бітер Кампарі – 200 мілілітрів
  • Карамельний сироп – 150 мілілітрів
  • Медовий сироп – 200 мілілітрів
  • Свіжий розмарин – 7 грамів
  • Мускатний горіх – 2 грами
  • Мелена кориця – 2 грами
  • Гвоздика – 2 грами
  • Паличка кориці

Алкогольний коктейль приготовлений на Nemiroff Bold Orange
Гарячий напій приготовлений на горілці Nemiroff Bold Orange / Фото Pinterest

Приготування коктейлю:

  1. Налий у сотейник горілку Nemiroff Bold Orange.
  2. Додай до неї решту інгредієнтів, крім розмарину.
  3. Прогрій усе, але не доводь до кипіння.
  4. Розлий по бокалах, а також прикрась свіжим розмарином.

Спробуй також Як приготувати гарячий алкогольний коктейль Медовий з перцем: спробуй себе в ролі барMENa

Насолоджуйся гарячим алкогольним коктейлем Терпкий апельсин, приготовленим на Nemiroff – бренді горілки №1 в Україні, – у хорошій компанії, аби розслабитися та гарно провести вечір!