Про секс зі Скорпіонами: чим їх звабити та чого чекати у ліжку від їхнього гострого жала

Люди у сексі мають надзвичайно різні вподобання, і це природньо. А проте певні схожі риси ясно простежуються у представників одного й того ж знаку Зодіаку. І ці риси варто знати – щоб не отримати зайвих сюрпризів у ліжку.

Ми вже описали особливості Овнів, Тельців, Близнюків, Раків, Левів, Дів та Терези. А тепер розповімо на Men 24 про нюанси близькості з, можливо, найнебезпечнішим знаком Зодіаку – Скорпіонами.

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Скорпіони: пристрасть і почуття

Знак Зодіаку Скорпіон підпорядкований Марсу – планеті дії та пристрасті. Це жвавий знак, готовий до сексу (навіть без зобов'язань), якщо тільки настрій дозрів і знайшовся партнер, з яким все у гармонії. І нема нічого такого, що б Скорпіона не збуджувало. Партнери Скорпіонів не відчуватимуть часу – адже драматична вистава може тривати всю ніч.

Знак Скорпіона відповідає саме за статеві органи. А це означає, що люди цього знаку прагнуть відриватися і займатися сексом як для задоволення, так і для продовження роду.

А це означає, що люди цього знаку прагнуть відриватися і займатися сексом як для задоволення, так і для продовження роду. Вони люблять подавати секс гарячим, дуже люблять влізати в голову свого коханця, вивідуючи та вдовольняючи його найпотаємніші бажання, але найбільше люблять – бути об’єктом сексуальної одержимості.

Що важливо, Скорпіонам потрібна і пристрасть, і почуття. Вони вважають за краще бути тісно пов'язаними зі своїми сексуальними партнерами.

Але слід остерігатися: їхня пристрасть може швидко перетворитися на жорстокість (завдяки сумнозвісному жалу). Тобто – вони можуть бути дуже критичними, дуже різкими. Якщо Скорпіон любить, то віддано й сильно, але – натискатиме на всі кнопки й болючі точки партнера, які лиш знайде. А це таки змушує людей почуватися погано.



Скорпіон любить сильно, але в цьому й небезпека / Фото unsplash

Що астрологи радять Скорпіонам? Бути ніжнішими. Бодай намагатися бути добрими та не так критично ставитися до партнера (партнерів). Замість різких зауважень краще б спробували щось на кшталт: "О, це було справді весело! Та, можливо, наступного разу замість оцього спробуємо отак?"

Що приваблює Скорпіонів? Спільне з партнером дослідження сексуальності. Скорпіон – водяний знак, тому секс для них є цілющим і трансцендентним. Це більше про духовну подорож, аніж про фізичну.

Що відштовхує Скорпіонів? Відсутність зв’язку з партнером, відсутність контакту. Якщо Скорпіон хоче з кимось зближуватися – це точно особлива людина. У них бувають випадкові зв’язки, але переважно – це не про них.

Щодо поз: секс біля стіни. Їм сподобається схопити й взяти навстоячки. А проте – насправді вони хочуть партнера у будь-який час і в будь-якому місці. Для Скорпіона обставини не мають жодного значення.