Спокуслива українська фешн-фотографиня оголила груди в мережі: гаряче фото 18+

Сексуальна 32-річна фешн-фотографиня Соня Плакидюк вкотре потішила своїх підписників провокативним постом у мережі. Цього разу вона виклала відверте фото, на якому прикриває оголені груди руками та розпущеним волоссям. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Чарівна фешн-фотографиня Соня Плакидюк з радістю приміряє не лише розкішні сукні з глибоким декольте, а й образ Єви. Тож не дивно, що цього разу своїх підписників в інстаграмі вона потішила голим фото. Кадр настільки сподобався прихильникам 32-річної красуні, що вони просто не могли стримувати емоцій.

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"Ранкове фото для тих, хто досі плаче в діректі, що я відрізала волосся, або "як мене бачать усі, хто нижчий за 180 сантиметрів", – жартома написала вона під постом.

Підписники Соні Плакидюк не забарилися, засипавши її компліментами та безліччю кумедних коментарів:

"Наче рекламна кампанія Жана-Поля Готьє";

"Мавка лісова";

"Фото вау! Наче полум'я";

"Ви прекрасна";

"Оргазм для очей";

"Сексуальна дівчина".

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Сонею Плакидюк неможливо не захоплюватися. Вона надзвичайно талановита, розкішна та спокуслива. Тож підпишися на неї негайно. Не проґав порцію гаряченького наступного разу!