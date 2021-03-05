Колишня Леонардо Ді Капріо розбурхала мережу сексуальною фігурою у купальнику: гаряче фото
Розкішна румунська модель та актриса Мадаліна Генеа вкотре потішила своїх підписників. Колишня Леонардо Ді Капріо виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому хизується спокусливими формами у купальнику. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!
Джерело:інстаграм Мадаліни Генеа
33-річна Мадаліна Генеа з радістю роздягається перед камерами. Цього разу вона знялася у чорному купальнику, який виграшно підкреслює її сексуальні форми. Гайда дивитися фото, яке надзвичайно сильно сподобалося підписникам колишньої Ді Капріо.
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Чарівна Мадаліна зараз відпочиває у Мексиці, тож підозрюємо, що вона ще довго публікуватиме подібні фотографії на своїй сторінці. Тому можеш сміливо підписатися на 33-річну красуню, щоб не проґавити порцію свіженького.
Прихильникам колишньої Ді Капріо надзвичайно сильно подобається нове фото актриси. Вони не лише поставили безліч лайків під постом, а й засипали її компліментами та коментарями:
- "Природна та рідкісна краса";
- "Ти – мрія будь-якого чоловіка";
- "Як можна бути настільки бездоганною?";
- "Кожна жінка повинна бути схожою на тебе";
- "Чуттєва, фантастична, вишукана й елегантна";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Божественне тіло та гарне обличчя".
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Ох, таку красуню втратив Леонардо. Можемо йому лише поспівчувати. Вкотре нагадуємо підписатися на Мадаліну, адже на її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спекотно!
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