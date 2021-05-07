Гаряча українська фешн-фотографиня заворожила мережу глибоким декольте

Соня Плакидюк викликає непідробний захват. Чарівна 32-річна фешн-фотографиня продовжує розбурхувати користувачів мережі сміливими світлинами. Цього разу красуня знялася у відвертому образі, похизувавшись глибоким декольте. Насолоджуйся гарячим фото на Men 24!

На світлині Соня Плакидюк знялася у відвертій сукні. Доповнила свій образ стильними сонцезахисними окулярами. Але кому потрібне це все вбрання, якщо максимум уваги привертає її розкішний бюст.

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Над яскравою фотографією працювала фотографиня Яна Токарчук. До слова, вона зробила для Соні Плакидюк і це фото, про яке ми розповідали раніше.

Підписникам фешн-фотографині шалено сподобалася нова світлина красуні. Тож вони не лише залишили їй безліч лайків, а й дуже багато коментарів. Ось кілька з них:

"Я осліпла від цієї краси неймовірної";

"Обожнюю";

"Неймовірно прекрасна";

"Українська Леді Гага";

"Красуня";

"Богиня";

"Сонячний настрій";

"Шикарне фото";

"Красиві очі";

"Яка ягідка. Ви – неперевершені";

"Дякую за вашу творчість та естетику";

"Цицюньки аж блищать".

Гайда підписуватися на Соню Плакидюк, щоб не проґавити порцію гаряченького. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі буде ще багато крутих постів, які не залишать тебе байдужим!

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