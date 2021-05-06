На новому фото Тіна Кунакі позує перед фотографом у чорній майці та крихітних шортиках. Саме вони дають нам можливість милуватися довжелезними ніжками 24-річної красуні. Також в кадрі можна побачити зіркового фотографа П'єра-Анжі Карлотті.

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"Змішані відчуття", – написала Тіна під постом.

Не знаємо, на що натякає французька модель. Але можемо з упевненістю зауважити, що у її підписників таких відчуттів немає. Усі вони у захваті від 24-річної красуні:

  • "Наскільки змішані?", – спитав Венсан Кассель;
  • "Один з найулюбленіших твоїх образів";
  • "Надзвичайно гаряча";
  • "Справжня бомба";
  • "Маєш приголомшливий вигляд";
  • "Вау, така сильна";
  • "Моя королева".

Ми просто наполегливо рекомендуємо підписатися на Тіну Кунакі. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються спокусливі фото, які не на жарт розбурхують підписників 24-річної моделі!

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