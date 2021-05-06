На новому фото Тіна Кунакі позує перед фотографом у чорній майці та крихітних шортиках. Саме вони дають нам можливість милуватися довжелезними ніжками 24-річної красуні. Також в кадрі можна побачити зіркового фотографа П'єра-Анжі Карлотті.
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"Змішані відчуття", – написала Тіна під постом.
Не знаємо, на що натякає французька модель. Але можемо з упевненістю зауважити, що у її підписників таких відчуттів немає. Усі вони у захваті від 24-річної красуні:
- "Наскільки змішані?", – спитав Венсан Кассель;
- "Один з найулюбленіших твоїх образів";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Справжня бомба";
- "Маєш приголомшливий вигляд";
- "Вау, така сильна";
- "Моя королева".
Ми просто наполегливо рекомендуємо підписатися на Тіну Кунакі. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються спокусливі фото, які не на жарт розбурхують підписників 24-річної моделі!
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