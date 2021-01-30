Сексуальна українська фешн-фотографиня знялася у прозорій сукні: гаряче фото 18+

31-річна українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк вирішила неабияк розбурхати користувачів мережі. Цього тижня красуня виклала в інстаграмі фото, на якому позує у прозорій сукні. Разом з нею на фото позує хлопчина, на чиєму місці мріяли б побувати безліч чоловіків. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Джерело: інстаграм Соні Плакидюк

Сексуальна Соня Плакидюк знається на гарячих фотографіях. Вона не лише робить круті фото для українських зірок, а й сама знімається у доволі відвертих образах. На днях красуня виклала на своїй сторінці в інстаграмі фото, на якому позує у прозорій сукні в компанії парубка-моделі. Гайда дивитися, чим фешн-фотографиня розбурхала користувачів мережі.

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Нема сил приховувати цю красу від вас, хто найкраще лайкає груди та шпагати,

– написала Соня під провокативним постом.



Соня Плакидюк знялася у відвертій прозорій сукні / Фото з інстаграму Соні Плакидюк

Прихильники фешн-фотографині захоплені її сміливим образом. Вони не лише оспівали у коментарях її вроду, а й побажали здоров'я Яріку:

"Дай хоч за щось потриматися";

"Боже, я помираю від того, наскільки це красиво";

"Соня, ти – космос";

"Як перестати милуватися цією жінкою?";

"Така класна, сексуальна. Клас";

"Цицюньки, очей не відірвати";

"Бажаю здоров'я Яріку".

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Гайда підписуватися на Соню Плакидюк! На її сторінці в інстаграмі завжди спекотно. Ба більше: можна побачити не лише її гарячі фото, а й зірок українського шоу-бізнесу.