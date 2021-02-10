Спокуслива українська фешн-фотографиня знялася топлес: гаряче фото 18+

Топова українська фешн-фотографиня Соня Плакидюк продовжує розбурхувати користувачів мережі. Цього разу вона вирішила викласти світлину топлес. На сміливому кадрі мисткиня прикриває голі груди руками та волоссям. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Відвертий кадр Соня Плакидюк опублікувала на честь свого 32-річчя. Фешн-фотографиня вирішила зустріти новий день народження зі сміливого фото, яке їй зробив талановитий фотограф Дмитрій Коміссаренко. Гайда разом з нами дивитися, чим же Соня Плакидюк так розбурхала своїх підписників в інстаграмі.

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Ми теж долучаємося до привітань. А ще за хорошою традицією залишаємо тобі коментарі, які фешн-фотографині залишили її підписники в мережі:

"Дуже люблю тебе";

"Секс-богиня";

"Ви дуже надихаєте";

"Як добре, що цей день подарував світу вас";

"Найкраща фотографія і дуже гарна дівчина";

"Ти шикарна";

"Яка ж ти неймовірна".

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Абсолютно погоджуємося з усіма словами підписників Соня Плакидюк. Вона не лише неймовірно виглядає, а й надихає тисячі людей своїми образами, своїми роботами та просто собою!