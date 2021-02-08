31-річна модель Віка Маремуха ділиться зі своїми прихильниками світлинами з відпочинку в Єгипті. Не дивно, що в мережу вона викладає фото, на яких позує у купальниках. Насолоджуйся порцією краси на Men 24!

Спокуслива Віка Маремуха потішила підписників гарячим фото, на якому вона позує у відвертому купальнику. Яскравий кадр зірка мережі зняла на тенісному корті під час відпочинку в Єгипті.

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"Пограємо в теніс?", – кокетливо підписала Віка пост в інстаграмі.

Підписники Віки Маремухи у захваті від її спокусливих вигинів. Тож вони буквально засипали її коментарями під постом, яким вона поділилася в інстаграмі:

"Ну богиня! Що ще сказати?";

"Воу, легше, Маре!";

"Дуже гаряча";

"Ідеальний прикид для тенісу";

"Новий спосіб засмагати";

"І тут Іглесіас зрозумів, що не ту тенісистку вибрав";

"Ідеальна".

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Гаряча Віка Маремуха знає, які фото потрібно викладати з відпочинку. Тож ми пропонуємо підписатися на неї, щоб не проґавити порцію спокуси на її інстаграмі. А також не забувай поставити лайк під її фотографією. Модель однозначно на це заслужила!