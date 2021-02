Спадщина радянської Німеччини: гнітючі фото Томаса Джоріона

Томас Джоріон – фотограф із Франції, відомий своїми оригінальними тематичними роботами. Він подорожує світом, аби створювати неповторні й позачасові пейзажі.

Що цікаво, Джоріон – самоук, а фотографує принципово у природному світлі. Він відшукує покинуті людьми місця, і нагадує про них світові.

Радимо подивитися Пів століття деградації: у що перетворилися розкішні місця відпочинку 60-х – фото

З одного боку, у такий спосіб Томас Джоріон доводить, що навіть запустіння може бути красивим. З іншого – показує, як іноді моторошно люди ставляться до свого минулого.

Зараз Томас працює над серією Veduta – аби показати спадщину французького владарювання у колишніх колоніях – В'єтнамі, Сенегалі, Мадагаскарі тощо.

– аби показати спадщину французького владарювання у колишніх колоніях – В'єтнамі, Сенегалі, Мадагаскарі тощо. Та сьогодні на Men 24 ми покажемо дещо ближче нам.

The quest of the Soviets Томаса Джоріона

Серія The quest of the Soviets – це "Квест Радянщиною".

Здебільшого вона представлена світлинами з колишньої НДР – Німецької Демократичної Республіки. Це частина Німеччини, яку прибрав під свій контроль Радянський Союз у 1949, і тримав до 1990.

Кілька фото також є там із радянської Польщі та Вірменії.

Фото показують місця, які зараз нікому не потрібні, адже радянщина з них так і не пішла.



Basketball, Крампніц, Німеччина, 2010



Lucke, Гезельшафтхаус Грюнау, Німеччина, 2013



Nauka, Теупіц, Німеччина, 2010



Piscine, Азат, Вірменія, 2011



Bad, Бееліц-Гальштеттен, Німеччина, 2008



Temple, Бледник, Польща, 2011



Haupteingang, Бееліц-Гальштеттен, Німеччина, 2008



Kino, Крампніц, Німеччина, 2011



Moskau, Дім офіцерів Червоної Армії, Німеччина, 2010



Kombinat, Тачар, Вірменія, 2011



Slavno, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010



Kinderspiele, Крампніц, Німеччина, 2011



Molodye matrosy, Крампніц, Німеччина, 2010



Myagkii nomer, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010 рік



Piscine, Палат, Вірменія, 2011



Trek, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010 рік



Russischen offiziere, Дім офіцерів Червоної Армії, Німеччина, 2010



Umdrehung, Крампніц, Німеччина, 2011



Slava partii, Крампніц, Німеччина, 2010



Heghegh, Колесо огляду, Вірменія, 2011

Це цікаво Таке дійсно було: 15 старих фотографій, яких ви не побачите в шкільних підручниках