Спадщина радянської Німеччини: гнітючі фото Томаса Джоріона

Джерело:сайт Томаса Джоріона
Томас Джоріон – фотограф із Франції, відомий своїми оригінальними тематичними роботами. Він подорожує світом, аби створювати неповторні й позачасові пейзажі.
Що цікаво, Джоріон – самоук, а фотографує принципово у природному світлі. Він відшукує покинуті людьми місця, і нагадує про них світові.
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З одного боку, у такий спосіб Томас Джоріон доводить, що навіть запустіння може бути красивим. З іншого – показує, як іноді моторошно люди ставляться до свого минулого.
Серія The quest of the Soviets – це "Квест Радянщиною".
Фото показують місця, які зараз нікому не потрібні, адже радянщина з них так і не пішла.
Basketball, Крампніц, Німеччина, 2010
Lucke, Гезельшафтхаус Грюнау, Німеччина, 2013
Nauka, Теупіц, Німеччина, 2010
Piscine, Азат, Вірменія, 2011
Bad, Бееліц-Гальштеттен, Німеччина, 2008
Temple, Бледник, Польща, 2011
Haupteingang, Бееліц-Гальштеттен, Німеччина, 2008
Kino, Крампніц, Німеччина, 2011
Moskau, Дім офіцерів Червоної Армії, Німеччина, 2010
Kombinat, Тачар, Вірменія, 2011
Slavno, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010
Kinderspiele, Крампніц, Німеччина, 2011
Molodye matrosy, Крампніц, Німеччина, 2010
Myagkii nomer, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010 рік
Piscine, Палат, Вірменія, 2011
Trek, Куммерсдорф-Гут, Німеччина, 2010 рік
Russischen offiziere, Дім офіцерів Червоної Армії, Німеччина, 2010
Umdrehung, Крампніц, Німеччина, 2011
Slava partii, Крампніц, Німеччина, 2010
Heghegh, Колесо огляду, Вірменія, 2011
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